سكرين شوت.. فيس بوك يُعلن عن ميزة جديدة رائعة من أهم ميزات الخصوصية

أعلن منذ قليل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta “مارك زوكربيرج” عن ميزة جديدة رائعة على ماسنجر فيس بوك، والتي تعتبر من أهم ميزات الخصوصية على تطبيق الدردشة Messenger، حيث يقوم التطبيق خلال الفترة القادمة بإخبار المستخدمين عندما يقوم أحد الأشخاص بتصوير الرسائل الخاصة به، والمعروفة للجميع بـ “سكرين شوت” في المحادثات السرية على ماسنجر.

ميزة فيس بوك الجديدة إشعار سكرين شوت للمحادثات

من جانبه أوضح موقع “SlashGear” أن تلك الميزة الرائعة والتي تعتبر من اهم ميزات الخصوصية على وجه الإطلاق، حيث أشار الرئيس التنفيذي للشركة أن المحادثات المشفرة على ماسنجر والتي تكون من طرف إلى آخر، سوف يمكنك الحصول على إشعار فوري إذا قام شخص بالتقاط لقطة للشاشة والمعرفة بـ” سكرين شوت” للرسائل المختفية لك.

كما ان تطبيق فيس بوك سوف يوفر عدد من الميزات الأخرى مثل ملصقات وصور GIF وردود الفعل على العديد من الدردشات المؤمنة والمشفرة بين الطرفين من طرف إلى طرف آخر، حيث يحرص التطبيق على توفير العديد من الميزات الجديدة والرائعة خلال الفترة القادمة، في ظل منافسات قوية بين العديد من تطبيقات الدردشة في العالم.

ويعتبر إعلان “زوكربيرج” عن ميزة ماسنجر الأخيرة كانت إحدى الميزات التي طال انتظارها من العديد من المستخدمين للتطبيق، مما يُضيف بالفعل طبقة إضافية من الخصوصية والأمان لمثل تلك الرسائل.

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