ميزة حصرية من “سناب شات” لحماية خصوصيتك

في عصرنا الحديث، أصبحت الخصوصية ضرورة ولا غنى عنها، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاني مع بعض التطبيقات من وجود الحماية المناسبة التي تحمي صورنا الشخصية ومقاطع الفيديو الخاصة بنا من الوصول غير المرغوب به على منصات التواصل، ومن بين هذه التطبيقات تطبيق سناب شات، ليأتي لنا بميزات عديدة توفر للمستخدمين حماية قوية تسمح لهم بتحديد من يمكنهم مشاهدة قصصهم الخاصة والسيطرة على خصوصيتهم.

اخفاء قصص سناب شات

عند استخدامك لتطبيق سناب شات، ستلاحظ أن القصص تختفي تلقائياً بعد مرور 24 ساعة من عرضها على التطبيق، ولكن يمكنك جعل تجربة استخدامك للتطبيق أكثر خصوصية وأماناً عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

• قم بفتح التطبيق وانتقل إلى الملف الشخصي.

• ثم اضغط على الثلاث نقاط في الركن الأيمن العلوي من الشاشة لتفتح لك قائمة الإعدادات.

• اختر من القائمة أيقونة “My Story” وتحديد من يمكنه مشاهدة قصتك.

بهذه الخطوات السهلة، ستتمكن من الاستمتاع بتجربة استخدام سناب شات بأمان وخصوصية تامة.

مدة ظهور القصص

في أكتوبر 2022، قام تطبيق سناب شات بإطلاق ميزة جديدة مثيرة للاهتمام لمستخدميه، والتي تتيح لهم تحديد مدة ظهور قصصهم على التطبيق، سواء كانت ساعة أو أسبوع، ولكن عادة ما تختفي القصص تلقائياً بعد 24 ساعة، تمكنت هذه الميزة الجديدة من التحكم في ذلك مدة ظهور القصص بشكل أكبر، بفضل تفعيلها مقابل رسوم اشتراك بقيمة 4 دولارات شهرياً.

ووفقاً لما نُشِرَ على موقع finance.yahoo، فإن هذه الميزة الجديدة تم إطلاقها حصرياً لمستخدمي “سناب شات بلس”، وتتيح لصناع المحتوى والمبدعين توسيع نطاق مشاركاتهم وزيادة تفاعلات المتابعين عبر تحديد مدة ظهور القصص حسب رغبتهم.

اخفاء القصص من الـ Discover

قد تواجه في بعض الأحيان محتوى غير لائق أو غير ملائم لاهتماماتك على تطبيق سناب شات، ولكن لا داعي للقلق، فبإمكانك تجاهل هذا المحتوى بكل سهولة:

• فقط اضغط مطولاً على القصة التي تحتوي على المحتوى الذي تريد إخفاؤه.

• ستظهر لك خيارات مختلفة، بما في ذلك إخفاء القصة.

بهذه الطريقة، يمكنك التخلص من المحتوى الغير المرغوب به والاستمتاع بتجربة استخدام التطبيق بكل راحة وخصوصية، والذي بدورة يمكن أن يمنع او يقلل ظهور القصص المشابهة لهذا المحتوى.