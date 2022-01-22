ميزة جديدة يضيفها واتساب لمستخدمي whatsapp business

سيتمكن مستخدمي واتساب من رؤية المزيد من التحديثات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى التطبيق في القريب العاجل، والتي من شأنها أن تجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة.

أما بالنسبة إلى مستخدمي whatsapp business فمن المتوقع أن يتم إصدار بعض التحسينات الجديدة من قبل الشركة الأم ميتا.

والجدير بالذكر أن العديد من الشركات تستخدم whatsapp business كطريق أكثر أمانا وأكثر ملائمة لتقديم خدمة العملاء، نظرًا لأن الشركات تتلقى الكثير من الرسائل من العملاء، والتي من الصعب فرزها جميعًا دون الحاجة إلى دعم إضافي.

ما هي الميزة الجديدة التي ستضيفها واتساب لمستخدمي whatsapp business؟

سيتمكن لدى مستخدمي whatsapp business فرز الدردشات بين جهات الاتصال وغير جهات الاتصال والرسائل الغير مقروءة، وفقًا لموقع wabetainfo المتخصص في نقل كل ما هو جديد لدى تطبيق واتساب، حيث قالوا أن واتساب يسعى لإصدار هذه الميزة على whatsapp messenger لأنها أكثر فائدة في whatsapp business، والتي من شأنها تسهيل التنقل في التطبيق.

وكانت المميزات الجديدة قد ظهرت على whatsapp business beta كنوع من اختبارها، ومن المتوقع أن يتم عرضها على android و ios في وقت ما قريبًا.

مميزات استخدام whatsapp messenger

ذكر موقع waBetainfo أن إعادة التصميم ستجعل قائمة الدردشات نظيفة للغاية على وجه الخصوص، حيث يقال أيضًا أن الشركة تطور طريقة أفضل لمعرفة من يتحدث عنك، حيث سيوفر التغيير إشارة أوضح عند الإشارة إلى المستخدمين من خلال الإخطار بصورة الملف الشخصي للشخص الذي يستخدم اسمك.