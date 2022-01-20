ميزة جديدة من واتساب whats app يعمل بدون إنترنت

انتشرت برامج المراسلات النصية وإرسال الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية المختلفة وتعددت هذه البرامج والتطبيقات، لعلّ أهم هذه التطبيقات هو تطبيق الواتس أب الذي لاقى قبولاً كبيراً من المستخدمين حول العالم بسبب ما يتميز به من سهولة وسرعة ودقة، اليوم خلال أسطرنا هذه سنتحدث عن ميزة جديدة أطلقها واتس أب خاصة بربط حساب الواتس بحساب آخر، سنتعرف سوياً الى هذه الميزة.

مميزات الواتس

أتاح واتساب، شكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين من مستخدميه حيث تسمح الميزة الجديدة للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، وتمكن هذه الميزة المستخدم من ارسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت.

تفاصيل ميزة الواتس الجديدة

وفقاً لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، فقد أعلنت أنه أصبح الآن بإمكان الملايين من الأشخاص في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة وهاتف واحد في المرة الواحدة، ويمكن استخدم خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا.

مميزات خدمة الأجهزة المرتبطة الجديدة من واتساب

توفر ميزة “الأجهزة المرتبطة” حلا جديدا لأحد قيود التطبيق البارزة والتي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر، مع الاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت، حتى يتمكن من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي، ويمكن استخدام واتساب بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت.

كيفية تفعيل الخدمة الجديدة من واتساب

يمكنك عزيزي المتابع تفعيل الخدمة الجديدة عن طريق النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى “استخدام واتساب على أجهزة أخرى”، والتي ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، وتأتي هذه الميزة منافسه لميزة موجودة في التيلجرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل، وقد أشارت صفحة الدعم الخاصة بالميزة الجديدة، إلى أن “الأجهزة المرتبطة” ستستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت، ويتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.