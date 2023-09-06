ميزة جديدة من “واتساب” لخدمة “القنوات” ..تعرف على التفاصيل

أشارت تقارير صحفية عالمية, أن منصة واتساب للتراسل الفوري المشفر, قد أضافت ميزة جديدة إلى خدمة “القنوات” التي أعلنت عنها سابقا.

شعار واتساب على الهاتف والكمبيوتر اللوحي_ المصدر موقع العربية

وأوضح موقع “أندرويد بوليس” المتخصص في التكنولوجيا, أن “واتساب” قد أدخلت ميزة “فلاتر البحث المتقدمة” في خدمة “القنوات”, وتتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عن القنوات التي يرغبون في متابعتها والوصول إليها بسهولة.

يعتزم “واتساب” إطلاق ميزة القنوات عالميا في مختلف دول العالم بعد اختبارها لعدة أشهر في عدد من الدول العربية وغيرها.

تتوفر حاليا تحديثات “فلاتر البحث” في إصدار واتساب لأجهزة “آيفون” و”أندرويد”, وتعد هذه الميزة إضافة قوية لأداة البث الجديدة, حيث تمكن المستخدمين من تلقي التحديثات من الأشخاص الذين يرغبون في متابعتهم.

يمكن للمستخدمين الآن البحث عن القنوات بناء على معايير معينة مثل البلد أو مستوى النشاط أو الشعبية, وتم تصميم هذه الفلاتر لتوفير تجربة بحث فعالة ودقيقة للمستخدمين.

كيف يمكن تجربة ميزة القنوات الجديدة في واتساب

من المحتمل أن تكون الميزة متاحة في إصدارات التطبيق الأحدث على أجهزة الآيفون والأندرويد, وبإمكانك تجربة ميزة القنوات الجديدة عبر الخطوات التالية: