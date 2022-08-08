انستجرام يُسعد مستخدميه بميزة جديدة رائعة تجعلهم لا يغادرون التطبيق

تُعتبر منصة انستجرام الشهيرة، أحد وأهم التطبيقات التي يتابعها الملايين، نظرًا لما توفره من إمكانية نشر مقاطع صغيرة مصورة ورييلز وقصص وغيرها، لذا تعمل دائمًا على توفير العديد من الإضافات الجديدة والتحديثات المستمرة، سعيًا لبقائها في تفوق دائم أمام التطبيقات المنافسة مثل تيك توك وسناب شات، لذا أطلقت مؤخرًا ميزة رائعة تُسعد مستخدميها.

ميزة جديدة من انستجرام

وأملاً من انستجرام في محاولة بقاء المستخدمين أطول فترة ممكنة داخل المنصة، كشف آدم موسيري، الرئيس التنفيذي للمنصة، إنه تم البدء في اختبار صور طويلة جدًا 9:16، مؤكدًا على الاهتمام الكبير بمقاطع الفيديو الطويلة وكذلك الصور الطويلة معًا، مع العلم أن التطبيق يتيح حاليًا نشر صور 4:5 عند عرضها بشكل عمودي مقتص منها.

وأضاف مسؤول انستجرام أن التحديث يساعد على ملء الشاشة بالصورة بأكملها في أثناء التمرير،ما يعني أن يكون أقل حجمًا للصورة المنشورة هو مقاس 9:16، وبناءً عليه لن يقتصر نشر الفيديوهات أيضًا على المقاطع الصغيرة وهو ما يعاني منه المستخدمين، وسيكون متاح نشر مقاطع أكبر بكثير.

خطوات حماية حسابك

ومن ناحية أخرى، يُمكنك حماية حسابك ليكون أكثر خصوصيًا على instgram، من خلال الخطوات التالية: