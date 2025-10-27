ميزة جديدة من أمازون لدعم هذه الفئة.. تفاصيل هامة

تعمل شركة أمازون على إطلاق نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة خصيصًا لسائقي التوصيل، بهدف تحسين كفاءة عمليات التسليم وزيادة الأمان والمرونة، كما تتيح هذه النظارات للسائقين العمل دون الحاجة لاستخدام أيديهم، مما يقلل من الوقت الضائع في التنقل بين الهاتف والطرد والبيئة المحيطة أثناء عملية التوصيل، تحتوي النظارات على واجهة عرض مدمجة تعرض المعلومات الضرورية مثل اتجاهات السير ومسح الطرود وتسجيل دليل التسليم دون الحاجة إلى لمس الهاتف

نظارات أمازون الذكية ثورة في عالم التوصيل

تستخدم النظارات تقنيات استشعار متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤية حاسوبية وكاميرات دقيقة، مما يسمح بعرض معلومات فورية حول المخاطر ومهام التوصيل والطرق المثلى للوصول إلى العناوين المحددة.

تُفعَّل النظارات تلقائيًا عند ركن السائق لسيارته في موقع التوصيل، مما يساعده في تحديد مكان الطرد داخل السيارة والوصول إلى العنوان المقصود بسهولة.

تدعم النظارات توجيهات دقيقة داخل المجمعات السكنية الكبيرة والمواقع التجارية، وتأتي مزودة بوحدة تحكم تحتوي على عناصر تشغيلية وبطارية قابلة للتبديل وزر طوارئ مخصص، بدأت أمازون حاليًا بتجربة هذه النظارات في أمريكا الشمالية، وتهدف إلى تحسين أدائها قبل طرحها عالميًا، في المستقبل ستُزوّد النظارات بميزة الكشف الفوري عن الأخطاء، مما سيساعد في تحسين دقة التوصيل وتجنب الأخطاء.

استثمار أمازون في مستقبل الخدمات اللوجستية

تعتزم أمازون على توسيع استخدامها للتكنولوجيا المتقدمة في عملياتها، حيث كشفت عن ذراع روبوتية جديدة تُسمى “بلو جاي” (Blue Jay) مصممة للعمل جنبًا إلى جنب مع موظفي المستودعات، بهدف تحسين كفاءة التقاط البضائع وفرزها. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُسمى “إلونا” (Elona) التي توفر رؤى تشغيلية وتحليلية دقيقة داخل المستودعات، مما يساعد في تحسين عمليات الإدارة وتوزيع المهام.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة عمليات أمازون وتحسين تجربة العاملين والعملاء على حد سواء، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جميع مراحل سلسلة التوريد والتوصيل. بهذه الابتكارات، تسعى أمازون إلى تحسين أدائها وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة لعملائها.

تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء

تعد خطواتها في إطار استراتيجي لتعزيز الأتمتة والكفاءة في عملياتها، حيث تسعى الشركة إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المهام وتحسين دقة الخدمات، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التكنولوجيا الجديدة إلى تحسين تجربة العملاء بشكل كبير، من خلال تقليل الأخطاء وتسريع عمليات التوصيل.

كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات فيخ عمليات أمازون يعكس التوجه المتزايد للشركات نحو الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات أفضل، ومن المتوقع أن تستمر أمازون في استكشاف تقنيات جديدة لتحسين عملياتها وتعزيز مكانتها في السوق.