ميزة جديدة مدهشة من واتساب لـ تنسيق الرسائل النصية.. وأخرى لحماية الصور الشخصية

تواصل شركة ميتا الكشف عن أحدث ميزاتها التي توفرها لمنصة واتساب الأشهر عالميًا للتراسل الفوري، والميزات الأخرى التي يُجرى اختبارها من أجل إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فكشفت مؤخرًا عن ميزة جديدة لتنسيق الرسائل النصية بعدد من الطرق المختلفة، مستندة إلى اختبار 4 خيارات تتضمن القوائم الرقمية، وكذلك النقطية وإنشاء الاقتباسات والأكواد البرمجية، في الوقت الذي أطلقت ميزة أخرى لحماية ملفات الصور الشخصية للمستخدمين.

ميزة تنسيق الرسائل النصية

لن تتوقف شركة ميتا عن التحسينات والإضافات التي تقوم بدعم مزايا تطبيق المراسلة الفورية الواتساب، وقد حددت بعض الخيارات والتي تتضمن القوائم النقطية التي تتم بوضع علامة متبوعة بمسافة وهي “-“، أما القوائم الرقمية يتم فيها إضافة نقطة ويتم اتباعها بإضافة مسافة مثل ” 1. ” وذلك قبل اتخاذ إجراء الكتابة.

أما بالنسبة لخيار الاقتباسات فيتم عند اقتباس جزء من الرسالة، وذلك بوضع علامة “<” قبل الجزء المقتبس، وبالنسبة للأكواد البرمجية تتم بإضافة علامة “`” ويتم إضافتها قبل الكود المرغوب في تمييزه.

وكما أوضحنا أن الإضافات الجديدة هي القوائم النقطية والرقمية والأكواد والبرمجيات والاقتباسات، فجميعها تم إضافتها إلى تطبيق الواتساب في الجزء الخاص بالتنسيق للنصوص والتحكم في سُمكها واستقامتها سواء عمودية أو مائلة كما يمكن إدراجها بتوسيطها بخط.

ومن المعروف أن تنسيق الرسائل في الواتساب تعتمد على رموز كل اختيار، فمثلا وضع النص بين علامتي النجمة “*” لتنسيقه سميكًا أو ليكون مائلًا يتم وضعه بين شرطتين.

مع العلم أن تطبيق واتساب لن يعتمد على قوائم واضحة في واجهة التطبيق لإجراء عملية تنسيق النصوص، تظهر هذه الإضافات الجديدة في تطبيق الواتساب على هواتف الأندرويد والأيفون، وأيضًا أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز وماك.

كما أن هذه الإضافات متوفرة أيضًا على تطبيق التليجرام حيث تظهر خدمة التنسيق بقائمة تلقائية تظهر عند تحديد النص المراد تحريره.

ومن ناحية أخرى، كشفت تقارير أن تطبيق واتساب سيمنع المستخدمين قريبًا من التقاط لقطات شاشة لصور الملفات الشخصية للمستخدمين الآخرين.