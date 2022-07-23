وداعًا للإحراج.. واتساب سيقدم لمستخدمي نظام أندرويد ميزة جديدة قريبًا

حاليًا هناك أكثر من مليارَي شخص حول العالم يستخدمون تطبيق واتساب للمراسلة، وللتواصل الدائم مع العائلة والأصدقاء في كل مكان وزمان، ومع تزايد عدد المستخدمين يومًا بعد يوم تعمل شركة ميتا على تطوير التطبيق بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين، علاوة على أن تطبيق واتساب مجاني بشكل كامل ويوفر لكافة المستخدمين اتصالات ومراسلات فورية وآمنة على الهواتف الذكية في أكثر من 180 بلد حول العالم.

ولطالما طالب الكثير من مستخدمين برنامج واتساب على نظام Android خيارًا يمنحهم إخفاء وضع “متصل الآن” حتى تكون هناك خصوصية أكثر من الماضي، خاصة مع انتشار النسخ المعدلة من تطبيق واتساب، ومن الواضح أن شركة ميتا استجابت بالفعل لمطلب المستخدمين، وأضافت مؤخرًا هذه الميزة إلى تطبيق واتساب على نظام تشغيل أندرويد، حيث كشفت بعض التقارير على موقع WABetaInfo أن هذه الميزة على وشك الوصول للمستخدمين بالفعل.

ميزة إخفاء وضع “متصل الآن” في واتساب

بداية، قامت شركة ميتا خلال الفترة الماضية، بتوفير تحديث يستطيع المستخدم من خلاله إخفاء آخر ظهور له على التطبيق من جهات اتصال معينة، وكانت تلك الخطوة من الخطوات الهامة التي ساعدت المستخدمين على حماية الخصوصية بالقدر اللازم، لكن الآن كشف فريق موقع WABetaInfo من خلال استخدام الإصدار التجريبي WhatsApp 2.22.16.12 أن هناك تحديث جديد متعلق بحماية الخصوصية عن طريق تفعيل خيار إخفاء وضع متصل الآن.

جدير بالذكر أن ميزة إخفاء وضع متصل الآن، ليست مقتصرة على جميع جهات الاتصال دفعة واحدة، بل يستطيع المستخدم تحديد جهات اتصال معينة لظهور حالة الإخفاء لهم، عمومًا، ميزة إخفاء وضع “متصل الآن” متوفرة للمطورين وبعض الأشخاص، ومن المتوقع أن تصل لجميع مستخدمين واتساب قريبًا.

في النهاية، تعمل شركة ميتا بشكل دائم على تحديث تطبيقها الشهير WhatsApp، حيث كان في البداية يستعمل التطبيق في إرسال الرسائل النصية القصيرة، لكن مع مرور الوقت والتحديثات المتتالية، أصبح التطبيق يدعم إرسال مقاطع الفيديو والتسجيلات والملفات الصوتية مشاركة الموقع الجغرافي مع العائلة، عمومًا، من المتوقع أن تعمل الشركة جاهدة على وصول تحديثاتها المستقبلية بشكل أسرع من المعتاد خاصة مع التطور الملحوظ للتطبيق.