“ميزة جديدة في Gboard: مساعد Google يتيح الردود الذكية داخل المحادثات تلقائيًا…”

تشهد لوحة مفاتيح Gboard من شركة Google طفرة جديدة مع إضافة ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح الردود الذكية داخل تطبيقات الدردشة مباشرة، دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أو فتح تطبيق مساعد جوجل بشكل منفصل. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الشركة لتكامل أدواتها الذكية داخل بيئة الاستخدام اليومية للمستخدمين.

—

ما الميزة الجديدة في Gboard؟

تعمل جوجل حاليًا على دمج مساعد Google الجديد (Gemini) بشكل مباشر في تطبيق Gboard، بحيث يمكن للمستخدم كتابة أو الرد على الرسائل باستخدام اقتراحات ذكية تظهر أعلى لوحة المفاتيح، بناءً على سياق المحادثة.

فعلى سبيل المثال، عند استلام رسالة مثل “هل نلتقي غدًا الساعة 6؟” سيقترح المساعد خيارات رد فورية مثل “تمام، مناسب” أو “أرسل لي الموقع” دون الحاجة للكتابة يدويًا.

الهدف من هذه الميزة هو تسريع المحادثات وتبسيط التفاعل داخل التطبيقات الاجتماعية مثل واتساب، تيليجرام، ماسنجر وغيرها.

—

كيف تعمل هذه الميزة؟

وفقًا لما أوضحته شركة جوجل عبر مدونة Android الرسمية، تعتمد الميزة الجديدة على خوارزميات تعلم الآلة الموجودة في Gemini Nano — وهو النموذج الذكي الذي يعمل مباشرة على الجهاز دون الحاجة لاتصال دائم بالإنترنت.

يحلل المساعد محتوى الرسائل الحديثة في الوقت الفعلي، ويقترح ردودًا مختصرة أو مكملة للحديث.

كما يمكن للمستخدم تعديل الرد قبل الإرسال أو تجاهل الاقتراح كليًا.

الميزة مصممة للحفاظ على الخصوصية، حيث يتم تنفيذ المعالجة محليًا على الهاتف، ما يعني أن النصوص لا تُرسل إلى خوادم جوجل أثناء اقتراح الردود.

—

الدعم المتاح واللغات المدعومة

ذكرت مصادر تقنية مثل Android Authority و9to5Google أن الميزة متوفرة حاليًا بشكل تجريبي على إصدار Gboard v13.9 وما فوق، وتعمل على أجهزة محددة تدعم نموذج Gemini Nano، مثل سلسلة Pixel 8 وPixel 9 وبعض هواتف Samsung Galaxy الحديثة.

تدعم الميزة في مرحلتها الأولى اللغة الإنجليزية، على أن يتم توسيعها تدريجيًا لتشمل لغات أخرى، من بينها الإسبانية والفرنسية والألمانية، ومن المتوقع أن تصل إلى اللغة العربية لاحقًا هذا العام ضمن تحديث قادم لنظام Android 15.



—

تفاعل المستخدمين وآراء التجربة

بحسب النقاشات التي ظهرت على Reddit، رحب العديد من المستخدمين بهذه الميزة الجديدة، معتبرين أنها تقترب من أسلوب الردود الذكية في تطبيق Gmail لكنها أكثر عملية وسرعة أثناء الدردشة.

بينما عبّر آخرون عن رغبتهم في إمكانية تخصيص الردود لتتناسب مع أسلوبهم الشخصي في الكتابة.

ومن المتوقع أن تُحدّث جوجل الميزة بشكل مستمر بناءً على ملاحظات المستخدمين خلال مرحلة التجربة التجريبية (Beta).

—

ما الذي تعنيه هذه الخطوة لمستقبل لوحة المفاتيح؟

تسعى جوجل من خلال هذا التكامل بين Gboard وGemini AI إلى تحويل لوحة المفاتيح من مجرد أداة كتابة إلى مساعد ذكي متعدد المهام، قادر على اقتراح النصوص، تلخيص الرسائل، بل وحتى صياغة الردود المهنية تلقائيًا مستقبلًا.

وتشير تقارير تقنية إلى أن هذه الميزة قد تمهد الطريق لتضمين وظائف أكثر تقدمًا، مثل إعادة الصياغة الذكية للنصوص وتحسين نبرة الكتابة داخل المحادثات.

—

خلاصة

يمكن القول إن التكامل الجديد بين Gboard ومساعد Google يمثل خطوة إضافية في مسار الذكاء الاصطناعي اليومي الذي يرافق المستخدم في كل تفاعل رقمي. ومع استمرار التطوير في الأداء والدقة، يبدو أننا أمام بداية مرحلة جديدة تجعل من الكتابة على الهاتف تجربة أكثر سرعة وسلاسة وذكاءً من أي وقت مضى.

🔗 لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الصفحة الرسمية لمشروع Gboard على موقع Google:

https://blog.google/products/gboard.