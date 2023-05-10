ميزة جديدة في واتس آب طال انتظارها.. اقتراب إطلاق خاصية تعديل الرسائل بعد إرسالها

يجري تطبيق المراسلة الفورية واتس آب حالياً ميزة جديدة متميزة وهي خاصية تعديل الرسائل بعد إرسالها إلى الطرف الأخر، ويقوم المطورون الآن بالاستعداد لإطلاق عدد من الميزات في وقت قريب جداً، وتتم عملية اختبار ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها منذ العام الماضي، وتفيد التقارير أن الخاصية اقتربت من الانتهاء ليتم إطلاقها لكافة المستخدمين.

ما هي خاصية تعديل الرسائل في واتس آب؟

ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها هي ميزة انتظرها الجميع منذ وقت كبير جداً، وتتيح هذه الخاصية إمكانية تعديل أي رسالة تقوم بإرسالها وذلك خلال 15 دقيقة فقط بعد إرسالها وإلا لن يتمكن المستخدم من تعديلها إذا مرت هذه المدة دون تعديل، وتُعد هذه الميزة بديلة لمسح الرسائل نهائياً إذا وجد أحد المستخدمين الرسالة غير صحيحة وغير منضبطة.

وأفادت التقارير أنه بعد تعديل الرسالة ستظهر نافذة تفيد بأن الرسالة عُدلت بنجاح، وستكون الرسالة بجانبها كلمة Edited حتى يعلم الجميع أن الرسالة تم تعديلها.

واتس آب يطلق عدد من الميزات الجديدة

وتأتي هذه الخاصية في إطار عدد من الميزات التي أعلنها مطورو تطبيق واتس آب، وتم الإعلان منذ أيام عن خاصية إمكانية تشغيل واتس آب من أربعة هواتف محمولة في وقت واحد، كما تم الإعلان عن خاصية نقل المحادثات من هاتف إلى آخر عبر الواي فاي بدون استخدام خاصية النسخ الاحتياطي.

وينتظر الجميع الخاصية الجديدة الخاصة بتعديل الرسائل لما ستوفره من إمكانية لتعديل الرسائل الخاطئة.