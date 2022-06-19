ميزة جديدة في تطبيق تيك توك TikTok

كشفت منصة تطبيق تيك توك عن أحدث التحسينات والخدمات التي تقوم منصة تيك توك بتفعليها لتقديم أفضل خدمة لجميع المستخدمين في أنحاء العالم، ومن الجدير بالذكر أن منصة تطبيق تيك توك هى منصة صينية ومعروفة في الصين بإسم دوين وهى شبكة إجتماعية لمشاركة محتوى الفيديوهات ومنصة مملوكة في الأصل لشركة بايت دانس الصينية ويقوم المستخدمين على منصة تيك توك بإنشاء مقاطع مرئية قصيرة للرقص والكوميديا والتعليم والتي تكون مدتها من ثلاث ثواني إلى ثلاث دقائق ويمكن تحميل تطبيق تيك توك على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد ونظام أي أو إس وفي عام 2018 تم إندماج تطبيق تيك توك مع منصة تطبيق ميوزكلي.

وقد أوضحت تيك توك عن أهم التحديثات التي ستقوم بوضعها على تطبيق تيك توك ليستفاد منه المستخدمين وكانت أول ميزة كشفت عنها تيك توك هي ميزة الوضع الواضح والتي تقوم بعمل إزالة الإرتباك لدى المستخدمين عند التنقل بين مقاطع الفيديو المختلفة وستقوم تيك توك بإزالة الأزرار كاملة عند التنقل بين مقاطع الفيديو والتي يتم حاليا إجراء كافة الإختبارات على هذه الميزة لكي تحصل منصة تيك توك على معرفة أكبر بمميزات وعيوب الميزة الجديدة قبل تقديمها إلى المستخدمين.

كما تنوي منصة تيك توك إصدار ميزة أخرى وهى ميزة لصناع المحتوى المشهورين على المنصة والمستخدمين التي تتعدي حساباتهم أكثر من مائة ألف متابع وتريد منصة تطبيق تيك توك تقاسم الإيرادات في المرحلة من إنطلاق برنامج صناع المحتوى وذلك من أجل إستقطاب المزيد من المستخدمين لإستخدام التطبيق الذي تجاوز عدد مستخدميه حاليا المليار مستخدم بين مشاهدين وبين صناع محتوى والتي جعلت من تطبيق تيك توك الأكثر شهرة بين التطبيقات الأخرى هذا وقد بلغت إيرادات تطبيق تيك توك أكثر من أربعة ونصف مليار دولار أمريكي.

كما تعمل أيضا منصة تطبيق تيك توك على تقديم وتطوير عروض مميزة للشركات والأفراد التي تقوم بتقديم الإعلانات على منصة تيك توك ويستطيع المعلن ربط إعلانه بمقاطع الفيديوهات الأكثر شهرة والأكثر مشاهدة ويأتي هذا من ضمن خطة تطبيق تيك توك على تقاسم الأرباح مع المشاهير وصناع المحتوى.