ميزة جديدة في الواتساب تبهر مدمني الواتساب والمحادثات الجماعية 

يحرص مطورو برنامج WhatsApp الشهير على تطوير ودعم الدردشات الجماعية، وذلك بتحديث خدمات وإعدادات الدردشة لإرضاء جميع المستخدمين حول العالم، لذا تم الإعلان مؤخرًا على إضافة خاصية تزويد عدد الأشخاص داخل المجموعة الواحدة حتى تصل إلى 512 شخصًا، وهي في وضع الاختبار الآن لمراقبة ردود أفعال المستخدمين سواء بالرضا أو عدم الرضا.

ميزة الواتساب الجديدة

لقد حرصت الشركة المطورة للتطبيق على تحسين جودة الواتساب؛ حتى يحصل العملاء والمستخدمين على تجربة ممتعة منافسًا التطبيقات الأخرى المنتشرة حاليًا التي تدعم الدردشة الفورية، ولقد أشار الموقع التقني أن تطبيق الواتساب الآن مدعم بميزة جديدة وهي: السماح لمسؤولي مجموعات الدردشة إدارة المجموعة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن تقييد من يرغب في الانضمام إلى الدردشة الجماعية، لوحدهم الأدمن فقط من يسمحون بانضمام الأشخاص.

مزايا الواتساب الجديدة من موقع WABetalnfo

وفقًا لما أعلنه الموقع الجديد المزايا الواتساب، فإنه يقدم تحديث جديد ضمن التحديثات الصادرة حاليًا، فيمنح المسؤولين فقط لقب Group Members Approva لمساعدة الأدمن على إدارة الدردشة بشكل أفضل عن ما هي عليه حاليًا.

وقد أظهرت تقنية لقطة الشاشة الجديدة التي طرحها الموقع، أن مشرفو المجموعات سيقومون بتفعيل هذ التقنية يدويًا، والسماح لمن ينضم إلى مجموعة الدردشة بموافقتهم فقط، وهذه التقنية لتنظيم المحادثات بشكل أفضل، وهي ميزة مهمة خاصةً للمجموعات التي تضم أكثر من 500 شخص، كما سيظهر في الإعدادات الخاصة بالمجموعة عدة خيارات للتبديل بين إيقاف الخاصية أو تفعيلها، كما يمكنهم إدارة طلبات المجموعة للأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعة.

كما يحرص تطبيق الواتساب على تقديم تحديثات مميزة تنال على إعجاب المستخدمين ولجذب عدد كبير من العملاء تزامنًا مع التطبيقات المنافسة الأخرى للدردشات الجماعية والمفتوحة.

تحديث الواتساب الجديد