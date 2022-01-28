ميزة جديدة .. فيسبوك سيعرفك عندما يقوم صديق بعمل “سكرين شوت”

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ميتا، عن واحدة من أهم ميزات الخصوصية لتطبيق الدردشة Messenger ماسنجر في فيسبوك ، حيث سيقوم التطبيق بإخبار المستخدمين عندما يقوم شخص ما بتصوير الرسائل أو ما يعرف بـ “سكرين شوت” في محادثات ماسنجر السرية.

وبحسب موقع SlashGear فإن الميزة هى أحد أهم ميزات الخصوصية على الإطلاق، حيث قال زوكربيرج ” إن التحديث الجديد لمحادثات Messenger ماسنجر المشفرة من طرف إلى طرف سيمكنك من الحصول على إشعار إذا قام شخص ما بالتقاط لقطة شاشة أو سكرين شوت لرسائلك المختفية”.

كما سيوفر تطبيق فيسبوك ماسنجر عدداً من الميزات الأخرى مثل صور GIF وملصقات وردود الفعل على الدردشات المؤمنة بتشفير من طرف إلى طرف.

ويعتبر إعلان زوكربيرج عن ميزة ماسنجر للخصوصية أحد أهم الميزات التي كان ينتظهرها مستخدمو فيسبوك على مدار سنوات، ، مما يضيف طبقة إضافية من الخصوصية والأمان لمثل هذه الرسائل.

وقدم تطبيق فيسبوك لأول مرة رسائل المختفية في نوفمبر 2020 ، في كل من تطبيقات Messenger ماسنجر وكذلك Instagram انستجرام، حيث كانت هذه الخطوة جزءًا من جهد أكبر لتوفير حماية إضافية عبر منصات المراسلة الخاصة بالشركة ، مع تلقي واتسآب ميزة مماثلة قبل أسابيع قليلة.