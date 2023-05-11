ميزة تعديل الرسائل في واتساب على وشك الإطلاق

أجرى مطورو تطبيق واتساب تعديلًا على ميزة تعديل الرسائل، وتم رصده في النسخة التجريبية الأخيرة، حيث سيظهر إشعارًا منبثقًا للمستخدم يؤكد نجاح تعديل الرسالة بعد الإجراء، لاحظ المستخدمون الذين يستخدمون النسخة التجريبية من تطبيق الهاتف المحمول، وكذلك مستخدمو “واتساب ويب” على الحاسوب، أن هذه الميزة بدأت بالفعل في الظهور لديهم، تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب بتعديل الرسائل التي تم إرسالها إلى الطرف الآخر في المحادثات الفردية أو داخل مجموعات الدردشة، ولكن يجب أن يتم ذلك في غضون 15 دقيقة من الإرسال، وإلا فلن يتمكن المستخدم من تعديل الرسالة بعد ذلك الحين.

تُعد الميزة خيارًا بديلًا للمستخدمين إذا وجدوا أن الرسالة التي أرسلوها غير ملائمة أو تحتوي على أخطاء إملائية، وذلك بدلاً من حذف الرسالة أو إرسال رسالة أخرى للتصحيح، وسيتم تمييز أي رسالة تم تعديلها بعبارات “مُعدَّلة” أو “Edited”، لإبلاغ جميع أطراف المحادثة بأنه تم تعديل الرسالة بعد الإرسال، ويعد إطلاق هذه الميزة أحد أكثر المزايا انتظاراً من قِبل مستخدمي واتساب، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في المستقبل القريب بعد فترة اختبار طويلة.