ميزة الحماية من الوقوع الجديدة في أنظمة ايفون iOS 15 قد تنقذ أرواحا كثيرة

الكثير ممن يقرأون هذا المقال يعلمون تمام العلم ان شركة ابل لديها خدمة او خاصيه في ساعات آبل الذكية و التي يطلق عليها التحقق من الوقوع والتحقق من السقوط بمعنى أن الساعة التي ترتديها في معصمك إذا استشعرت أنك قد تعرضت لسقطة قوية على الأرض عن طريق هذه الساعة تقوم بإصدار اهتزازات على معصمك لتنبيهك وفي حال عدم الاستجابة لتلك التنبيهات تقوم الساعة بإصدار تنبيه يظهر على الشاشة يمكنك من خلاله الاتصال الاتصال بخدمات الطوارئ لانقاذ نفسك اما في حاله ان السقطة كانت غير مؤثرة عليك يمكنك أن تخبر الساعة بأن السقطة غير مؤثرة عليك يمكنك عن طريق الضغط على زر انا بخير الذي يظهر على الشاشة.

الميزة الجديدة في تحديث ايفون iOS 15 على هواتف آيفون وهي الحماية من الوقوع أو منع السقوط Fall-Prevention وهي خدمة جديدة تم اضافتها في تطبيق Health الموجود على الهاتف الذي يقوم بمتابعة حالتك الصحية ومراقبة بعض المؤشرات الصحية المرتبطة بطريقة المشي ونمط المشي الخاص بكل شخص وبالأخص مراقبة تماثل المشي وثبات المشي الذي يعتمد على مراقبة كيف تتحرك قدمك اليمنى واليسرى وسرعة كل قدم وهل يوجد اختلاف بين سرعة القدم اليمنى واليسرى ام لا ويقوم التطبيق بتسجيل هذه الملاحظات والمؤشرات عندما تقوم بوضع هاتفك في جيبك أو تمسكه في يدك على مستوى الوسط وتسير على أرض مستوية حينها يقوم التطبيق بإصدار تقرير بعد تحليل هذه البيانات التي جمعها بالنسبة التي قد تكون مؤشرا على احتمالية تعرضك للسقوط في الأيام القادمة أو السنة القادمة في حالة كانت النسبة مرتفعة أو إحتياجك لبعض التمارين الرياضية التي يعرضها تطبيق ايفون عليك لتمارسها لتحسن من نمط المشي الخاص بك ويساعد علي حمايتك من الوقوع في المستقبل.