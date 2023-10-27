تقنية

ميزة استثنائية لهاتف جالكسي اس 24 الترا من سامسونج «بالفيديو»

محمد الحكيم

لقد كشفت شركة سامسونج عن ميزة بارزة ستأتي مع هاتف جالكسي اس 24 الترا بالصدفة.

ميزة استثنائية لهاتف جالكسي اس 24 الترا من سامسونج

ميزة استثنائية لهاتف جالكسي اس 24 الترا من سامسونج

تأكيد المعالجات ووحدات معالجة الرسومات لهاتف Galaxy S24

قبل بضعة أيام، أعلنا أن الإصدار الأرخص من سلسلة هواتف جالكسي اس 24 سيستفيد من معالجات Exynos ووحدات معالجة الرسومات من AMD، لكن هناك تأكيد مهم من شركة سامسونج.

ميزة ISOCELL Zoom Anyplace للكاميرا

تم نشر مقطع فيديو من قبل سامسونج يكشف عن ميزة جديدة للكاميرا تعرف باسم ISOCELL Zoom Anyplace، وهي تقنية تعمل بالتزامن مع مستشعرات عالية الدقة تصل إلى 200 ميجابكسل.

دور محرك الذكاء الاصطناعي في هاتف Galaxy S24 Ultra

شركة سامسونج تكشف عن تعاونها مع Qualcomm في تطوير محرك الذكاء الاصطناعي الذي سيتم تضمينه في هاتف Galaxy S24 Ultra.

بالصدفة … شركة سامسونج تؤكد أبرز ميزة سيأتي بها هاتف جالكسي اس 24 الترا
بالصدفة … شركة سامسونج تؤكد أبرز ميزة سيأتي بها هاتف جالكسي اس 24 الترا

الجمع بين Snapdragon 8 Gen 3 ومستشعر 200 ميجابكسل

تظهر الفيديو معالج Snapdragon 8 Gen 3 وكشف أن هاتف Galaxy S24 الترا سيتميز بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، مما يجعله واحدًا من أفضل هواتف سامسونج.

تقنية E2E الذكاء الاصطناعي Remosaic

بالإضافة إلى كل هذا، ستقدم سامسونج تقنية E2E الذكاء الاصطناعي Remosaic مع هذه السلسلة من الهواتف، وهي تقنية تهدف إلى تقليل وقت التقاط الصور بنسبة 50٪ باستخدام مستشعر 200 ميجابكسل.

محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.

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