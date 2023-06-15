ميزة أم عيب… اللاب توب يعمل تلقائيا عند رفع الغطاء
هناك ميزة في اللاب توب الحديث أنه يعمل من تلقاء نفسه بمجرد رفع غطاء اللاب توب، وميزة تشغيل الجهاز عن طريق رفع الغطاء هي ميزة أكثر من رائعة ولكن البعض يعتقدها مشكلة كبيرة ولا يستطيع السيطرة عليها، ولحل مشكلة اللاب توب يعمل من تلقاء نفسه عند رفع الغطاء او فتح الشاشة تابعوا معنا الخطوات اللازمة لذلك.
حل مشكلة تشغيل اللابتوب تلقائيا بمجرد رفع الغطاء
سوف نوضح اليوم كيفية تعطيل خاصية تشغيل اللابتوب بمجرد رفع الغطاء كالتالي:
- هناك طريقتين لتعطيل ميزة التشغيل التلقائي لللابتوب عند رفع الغطاء أو تشغيل الشاشه، الطريقة الأولى تستخدم في الأجهزة القديمة، ويمكن استخدامها في الأجهزة الحديثة أيضاً، أما الطريقة الثانية فتصلح للأجهزة الحديثة فقط، وسوف يتم شرح الطريقتين بالتفصيل، والاستعانة بالصور التوضيحية لاستيفاء الشرح وفهمه.
كيف يتم الغاء تشغيل أجهزة اللاب توب القديمة تلقائيا عند رفع الغطاء؟
طريقة الغاء تشغيل اللابتوب القديم تلقائياً عند فتح الغطاء:
- الطريقة الأولى تكون من داخل السوفت وير داخل الويندوز، وهذا كان سابقاً في الأجهزة القديمة وهي تصلح أيضاً مع الأجهزة الحديثة، وهذه الطريقة يمكن تطبيقها في الخطوات التالية؛
- يتم الضغط على كليك يمين على سطح المكتب باللابتوب كما في الصورة التالية؛
- ثم نضغط على التخصيص أو الخصائص بكليك شمال آخر اختيار في القائمة الظاهرة أمامك كما يلي؛
- ثم سيظهر أمامكم الصفحة الواضحة في الصورة التالية يتم اختيار شاشة التأمين كالتالي؛
- ثم يتم الضغط على اعدادات مهلة الشاشة كالتالي؛
- ثم يتم اختيار اعدادات الطاقة الإضافية كما يلي؛
- ثم يتم اختيار ما تفعله أزرار الطاقة أو اختيار ما يفعله إغلاق الغطاء الاثنين مثل بعض تماماً كما هو واضح أمامكم في الصورة؛
- سوف يفتح أمامكم هذه الصفحة سوف تجد خدمة تسمى بدء تشغيل سريع مستحسن ومكتوب تحتها يساعد هذا على تشغيل الكمبيوتر كما يلي؛
- هذه الخاصية أو الخدمة سوف نجد انها باللون الرمادي يعني غير مفعلة ولا استطيع الضغط عليها أولا نقوم بتفعيلها عن طريق تغيير الإعدادات بهذا المكان كالتالي؛
- ثم اضغط على بدء تشغيل سريع مستحسن كالتالي؛
- ثم نضغط على حفظ التغييرات كما في الصورة؛
- ثم تظهر أمامكم هذه الصفحه؛
- وبالتالي تم تعطيل ميزة التشغيل التلقائي بمجرد رفع الغطاء، وهذه الطريقة نستطيع استخدامها مع جميع اجهزة اللابتوب بشكل عام وخاصة الاجهزة القديمة التي لا تتوفر فيها الخاصية التي بداخل البيوس في الأجهزة الحديثة.
كيف يتم تعطيل خاصية تشغيل اللابتوب الحديث تلقائياً بمجرد رفع الغطاء؟
هناك طريقه اخرى لتعطيل هذه الخاصية ولكن تستخدم مع أجهزة اللاب توب الحديثة فقط كالتالي:
- اقوم بايقاف تشغيل اللاب توب وفصله كليا ثم نقوم بتشغيله عن طريق زر الباور ثم نقوم بالضغط متكرر على اف 2
- ثم سوف تظهر لك على الشاشة البيوس في اللابتوب عن طريق الاسهم يميناً وشمالاً نفتح configuration واللابتوب الآن في حالة Enable
- نختار خامس اختيار Flip to Boot وهذا الاختيار يكون في حالة Disable
- وهذه الطريقة تتماشى مع لابتوب لينوفو او لابتوب ديل، وبعد هذه العملية التي أجريناها الان فان اللاب توب لا يعمل بمجرد فتح الغطاء من تلقاء نفسه ابدا وداخل لابتوبات ديل تسمى هذه الميزة Power on Lid Open او Off كالتالي؛
- بعد ذلك وبعد الإنتهاء من هذه العملية نضغط F10 لحفظ الاعدادات، ومن ثم سوف يقوم بالحفظ وإعادة التشغيل، وللتأكد من أنك بالفعل قمت بإلغاء خاصية التشغيل التلقائي عند رفع الغطاء، تأكد من فصل اللابتوب كليا ثم قم برفع الغطاء لإعادة التشغيل لكي تجربه، وسوف تجده لا يعمل من تلقاء نفسه بعد رفع الغطاء.