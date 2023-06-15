تقنية

ميزة أم عيب… اللاب توب يعمل تلقائيا عند رفع الغطاء

نجلاء فتحي فهمي

هناك ميزة في اللاب توب الحديث أنه يعمل من تلقاء نفسه بمجرد رفع غطاء اللاب توب، وميزة تشغيل الجهاز عن طريق رفع الغطاء هي ميزة أكثر من رائعة ولكن البعض يعتقدها مشكلة كبيرة ولا يستطيع السيطرة عليها، ولحل مشكلة اللاب توب يعمل من تلقاء نفسه عند رفع الغطاء او فتح الشاشة تابعوا معنا الخطوات اللازمة لذلك.

- صورة 16 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث

حل مشكلة تشغيل اللابتوب تلقائيا بمجرد رفع الغطاء

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سوف نوضح اليوم كيفية تعطيل خاصية تشغيل اللابتوب بمجرد رفع الغطاء كالتالي:

  • هناك طريقتين لتعطيل ميزة التشغيل التلقائي لللابتوب عند رفع الغطاء أو تشغيل الشاشه، الطريقة الأولى تستخدم في الأجهزة القديمة، ويمكن استخدامها في الأجهزة الحديثة أيضاً، أما الطريقة الثانية فتصلح للأجهزة الحديثة فقط، وسوف يتم شرح الطريقتين بالتفصيل، والاستعانة بالصور التوضيحية لاستيفاء الشرح وفهمه.

كيف يتم الغاء تشغيل أجهزة اللاب توب القديمة تلقائيا عند رفع الغطاء؟

طريقة الغاء تشغيل اللابتوب القديم تلقائياً عند فتح الغطاء:

  • الطريقة الأولى تكون من داخل السوفت وير داخل الويندوز، وهذا كان سابقاً في الأجهزة القديمة وهي تصلح أيضاً مع الأجهزة الحديثة، وهذه الطريقة يمكن تطبيقها في الخطوات التالية؛
  1. يتم الضغط على كليك يمين على سطح المكتب باللابتوب كما في الصورة التالية؛- صورة 1 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  2. ثم نضغط على التخصيص أو الخصائص بكليك شمال آخر اختيار في القائمة الظاهرة أمامك كما يلي؛- صورة 2 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  3. ثم سيظهر أمامكم الصفحة الواضحة في الصورة التالية يتم اختيار شاشة التأمين كالتالي؛- صورة 3 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  4. ثم يتم الضغط على اعدادات مهلة الشاشة كالتالي؛- صورة 4 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  5. ثم يتم اختيار اعدادات الطاقة الإضافية كما يلي؛- صورة 5 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  6. ثم يتم اختيار ما تفعله أزرار الطاقة أو اختيار ما يفعله إغلاق الغطاء الاثنين مثل بعض تماماً كما هو واضح أمامكم في الصورة؛- صورة 6 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  7. سوف يفتح أمامكم هذه الصفحة سوف تجد خدمة تسمى بدء تشغيل سريع مستحسن ومكتوب تحتها يساعد هذا على تشغيل الكمبيوتر كما يلي؛- صورة 7 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  8. هذه الخاصية أو الخدمة سوف نجد انها باللون الرمادي يعني غير مفعلة ولا استطيع الضغط عليها أولا نقوم بتفعيلها عن طريق تغيير الإعدادات بهذا المكان كالتالي؛- صورة 8 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  9. ثم اضغط على بدء تشغيل سريع مستحسن كالتالي؛- صورة 9 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  10. ثم نضغط على حفظ التغييرات كما في الصورة؛- صورة 10 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  11. ثم تظهر أمامكم هذه الصفحه؛- صورة 11 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  • وبالتالي تم تعطيل ميزة التشغيل التلقائي بمجرد رفع الغطاء، وهذه الطريقة نستطيع استخدامها مع جميع اجهزة اللابتوب بشكل عام وخاصة الاجهزة القديمة التي لا تتوفر فيها الخاصية التي بداخل البيوس في الأجهزة الحديثة.

كيف يتم تعطيل خاصية تشغيل اللابتوب الحديث تلقائياً بمجرد رفع الغطاء؟

هناك طريقه اخرى لتعطيل هذه الخاصية ولكن تستخدم مع أجهزة اللاب توب الحديثة فقط كالتالي:

  1. اقوم بايقاف تشغيل اللاب توب وفصله كليا ثم نقوم بتشغيله عن طريق زر الباور ثم نقوم بالضغط متكرر على اف 2 - صورة 12 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  2. ثم سوف تظهر لك على الشاشة البيوس في اللابتوب عن طريق الاسهم يميناً وشمالاً نفتح configuration واللابتوب الآن في حالة Enable - صورة 13 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  3. نختار خامس اختيار Flip to Boot وهذا الاختيار يكون في حالة Disable - صورة 14 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث
  • وهذه الطريقة تتماشى مع لابتوب لينوفو او لابتوب ديل، وبعد هذه العملية التي أجريناها الان فان اللاب توب لا يعمل بمجرد فتح الغطاء من تلقاء نفسه ابدا وداخل لابتوبات ديل تسمى هذه الميزة Power on Lid Open او Off كالتالي؛

- صورة 15 - أجهزة اللابتوب | اللاب توب | اللابتوب الحديث

  • بعد ذلك وبعد الإنتهاء من هذه العملية نضغط F10 لحفظ الاعدادات، ومن ثم سوف يقوم بالحفظ وإعادة التشغيل، وللتأكد من أنك بالفعل قمت بإلغاء خاصية التشغيل التلقائي عند رفع الغطاء، تأكد من فصل اللابتوب كليا ثم قم برفع الغطاء لإعادة التشغيل لكي تجربه، وسوف تجده لا يعمل من تلقاء نفسه بعد رفع الغطاء.
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نجلاء فتحي فهمي

أنا كاتبة مصرية
حاصلة على بكالوريوس تجارة
جامعة حلوان
أحب الكتابة جداً، وأيضاً أحب القراءة، اريد أن أكتب كل ما يحدث، ولدي الكثير من التساؤلات فيما حول العالم، وأحاول الإجابة عنها عن طريق البحث، والتأكد من كل معلومة جيداً، ثم أقوم بتقديم هذه المعلومات لمن حول العالم، حتى يستفيد الجميع.

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