ميزات هواتف جالاكسي S24 الرائدة .. تجارب فريدة بفضل الذكاء الاصطناعي

كشفت سامسونج بشكل رسمي عن ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة في هواتف سلسلة جالاكسي S24، حيث نشرت الشركة مقاطع فيديو توضيحية توضح عمل هذه المزايا بشكل مفصل، حيث تأتي من بين الميزات البارزة في هواتف سامسونج الجديدة ميزة “الترجمة الحية” Live Translate، التي تسمح بتحويل المحادثات الصوتية إلى نصوص مترجمة في الوقت الفعلي عبر تطبيق الهاتف، وهذا يسهل التواصل المباشر بين الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.

الذكاء الاصطناعي في هواتف جالاكسي S24

تدعم ميزة “الترجمة الحية” Live Translate مجموعة من اللغات، منها الإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية وغيرها، كما أشارت سامسونج إلى أن هذه الميزة تعمل داخل هواتف جالاكسي S24 ذاتها مما يعني أن جميع المكالمات تكون آمنة وخاصة.

كما تقدم سامسونج ميزة “Transcript Assist” الرائدة، حيث تمكنك من تحويل تسجيلاتك الصوتية إلى نصوص، مع إمكانية إجراء تلخيص لها، ولافتٌ أيضًا أنها تتميز بقدرتها على التفريق بين أكثر من متحدث في نفس التسجيل، ستكون هذه الخدمة المبتكرة متاحة في تطبيق سامسونج لتسجيل الصوت، وتعزز تجربة المستخدم بتوفير إمكانية تحويل المحتوى الصوتي إلى نصوص مفهومة وسهلة القراءة، بالإضافة إلى ذلك تقدم الشركة ميزة التلخيص في تطبيق الملاحظات مما يعزز تنظيم وفهم المعلومات بشكل فعّال.

في لوحة المفاتيح تقدم سامسونج ميزة “Chat Assist” التي تسهل التواصل النصي عبر تطبيقات الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين ترجمة الرسائل بسهولة من وإلى العديد من اللغات بالإضافة إلى إمكانية تغيير أسلوب الكتابة، أما في تطبيق معرض الصور في هواتف جالاكسي S24، فإن المستخدمين يمكنهم تعديل الصور بسهولة عبر تحديد العناصر وتحريكها وتغيير حجمها بكل يسر، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بملء أي فراغات قد تظهر نتيجة لعملية التعديل كما يُقدم اقتراحات لتحسين الألوان وإزالة الانعكاسات.