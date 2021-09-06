ميزات متصفح “إيدج”Microsoft Edge الجديدة في التحديث الآخير

أضافت شركة مايكروسوفت بعض الميزات الجديدة على متصفح الإنترنت الخاص بها “إيدج” Microsoft Edge، حيث يوفر الإصدار الجديد لمستخدميه ميزات كثيرة لا تتعلق بالأمان للمتصفح، بل مميزات تسهل على المستخدمين الإستخدام.

ونستعرض لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” الميزات التي طرحتها مايكروسوفت في المتصفح إيدج.

متصفح إيدج

مايكروسوفت إيدج هو متصفح ويب من تطوير شركة مايكروسوفت مدمج مع برامج ويندز 10 وهو برنامج شبيه لبرنامج إنترنت اكسبلورر، ولكنه يحتوي علي عدد كبير من المميزات التي تفرقه عن متصفح إنترنت اكسبلورر:

متصفح سريع وخفيف مقارنة بإنتنرنت اكسبلورر.

يحتوي علي ميزة تدوين الملاحظات داخل المتصفح عن طريق إستخدام القلم وكتابة الملاحظات أو الشروحات عن طريقة الرسم أو الكتابة، مع إمكانية مشاركة الملاحظات على صفحات الويب ومع الأصدقاء والزملاء.

إحتوائه على أداة “كورتانا”، حيث يعرض كل المعلومات المتعلقة بحجوزات الطيران والفنادق مع إمكانية متابعة الشحنات ومعرفة حالة الطقس، ويمكن إيضًا استخدام هذه الأداة في الأوامر الصوتية.

تجميع التبويبات لتخفيف الازدحام، كما يمكن فصل التبويبات الشخصية عن التبويبات الخاصة.

له تطبيق خاص للحواسب اللوحية والهواتف الذكية يسمي “كونيا”.

يحتوي علي خاصية “نمط المطالعة” والتي تعمل على حذف الاعلانات والأقسام الغير هامة في صفحة الويب، ويمكن قراءتها مثل صفحة الكتاب.

يحتوي على عدد كبير من الإضافات مثل جوجل كروم وفايرفوكس.

ميزات متصفح إيدج الجديدة 2021

أما عن المميزات التي أطلقتها الشركة، فهي:

تحسين تجميع علامات التبويب

وقامت مايكروسوفت بتشغيل “تجميع علامات التبويب” وهذا الأمر يمكن المستخدم من تصنيف علامات التبويب إلى مجموعات، وذلك يساعد المستخدم في العثور على هذه العلامات وتبديلها وإدارتها بكل سهولة.

إخفاء شريط العنوان لعلامات التبويب العمودية

ويمكن لمستخدمي متصفح “إيدج” إخفاء شريط العنوان أثناء التواجد في علامات التبويب العمودية، وذلك عن طريق الدخول علي الإعدادات أو settings ومنها علي ال appearance ومن خلال شريط الأدوات يتم إختيار إخفاء شريط العنوان أثناء وضع علامة التبويب العمودي.

إمكانية عرض الفيديوPip

ويمكن عرض مقطع فيديو PIP الآن من خلال متصفح إيدج، حيث يمكن المستخدم من مشاهدة الفيديو في نافذة PIP بكل سهولة، ولكن هذه الميزة مقتصرة علي مستخدمي macOS فقط.

سياسة جديدة لإيقاف تسجيل الدخول الضمني

يمكن تعطيل سياسة تمكين تسجيل الدخول الضمني لمسؤولي النظام من خلال متصفح إيدج.

وقد أعلنت إيدج مايكروسوفت بأن التحديثات كافة ستكون متوفرة لجميع المستخدمين في الأيام القليلة المقبلة.