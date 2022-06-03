لمنافسة تيك توك| ميزات جديدة رائعة لمقاطع ريلز على إنستجرام وفيسبوك

منافسات قوية بين تطبيقات الفيدوهات المصورة والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، من أجل جذب مزيد من المستخدمين، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما يساهم بشكل مباشر على توفير ميزات أفضل للمستخدمين، ومن أبرز التطبيقات المميزة خلال الفترة الأخيرة تيك توك، الذي استطاع أن يحقق نسب تحميل خرافية، ما دفع شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستجرام إلى إطلاق بعض الميزات الجديدة المنافسة لمقاطع الريلز تم الكشف عنها مؤخرًا.

تحديثات انستجرام وفيسبوك

فقد أشارت تقارير تقنية مؤخرًا إلى أن شكرة Meta المالكة للفيس والانستجرام عن إطلاق سلسلة من التحديثات والميزات الجديدة التي لقاطع الفيديو القصيرة المعروفة بـ Reels قريبًا، لافتة إلى أن تلك التحديثات وتالميزات تأتي لمنافسة الفيديوهات القصيرة من TikTok، من أبرزها إضافة دعم مباشر لميزة Sound Sync أو التعليق الصوتي، لتمكينها من العمل تلقائيًا على مزامنة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين وتنسيقها مع المسار المفضل.

زيادة مدة مقطع الفيديو

ومن الميزات المرتقبة أصلاً زيادة مدة مقاطع الفيديو من 60 ثانية إلى 90 ثانية،على غرار ما قام به تطبيق تيك توك، لتصل إلى 10 دقائق بدلاً من 3 دقائق فقط كما كان في السابق، وهي ميزة رائعة ينتظرها الملايين من المستخدمين، كما سيتم أيضًا طرح عدد من الأدوات الإبداعية والأدوات الصوتية والقوالب التي تضفي أجواء استثنائية رائعة على المنصتين أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعتها لتكون أكثر جاذبية من ذي قبل.

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كما سيتم أيضًا إضافة ميزات أخرى لقصص إنستجرام وإحضارها إلى الريلز، ومن بين تلك الميزات: