ميزات جديدة في تطبيق واتساب ستُطرح قريبًا

منذ بداية الشهر الجاري تم طرح العديد من الميزات في تطبيق WhatsApp للتراسل الفوري، وهناك المزيد من المزايا المتوقع طرحها خلال هذا العام 2021 والتي هي قيد التطوير حاليًا، وبعضها يتم اختبارها في شكل تجريبي، مما يعني أن طرحها ليس بعيدًا جدًا، وفي الآونة الأخيرة تم رصد 3 ميزات قيد التطوير الآن، ومن المحتمل أن يتم طرحها في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تعمل ميزات WhatsApp الجديدة على تحسين تجربة المراسلة وتقديم بعض حالات الاستخدام الجديدة للتطبيق.

ميزات جديدة في تطبيق واتساب

وفقًا لموقع WaBetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب هناك 3 ميزات جديدة من المتوقع طرحها في وقت قريب لجميع المستخدمين للتطبيق وهي كما يلي:

دعم متعدد الأجهزة

هذه الميزة طال انتظارها من واتساب، والتي ستسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حسابات واتساب بأجهزة متعددة في وقت واحد، وهذه الميزة قيد التطوير حاليًا، وقد تم رصدها بالفعل في الإصدار التجريبي عدة مرات، في حين يدعم التطبيق حاليًا جهازين فقط في نفس الوقت، وهما الهاتف وسطح المكتب (واتساب ويب)، وبحسب ما ورد في تقرير الموقع المذكور سيسمح التحديث الجديد متعدد الأجهزة للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى أربعة أجهزة على حساب واحد.

وذلك يعني أنه بمجرد طرح الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول من جهاز iPad و iPhone في نفس الوقت، إلى جانب سطح المكتب.

تسجيل الخروج

وهذه الميزة ستكون البديل عن زر “حذف الحساب”، حيث سيوفر التطبيق أخيرًا خيار تسجيل الخروج لمستخدميه، وبالتالي سيكون بمقدور المستخدمين تسجيل الخروج من حسابات واتساب من أجهزتهم، تمامًا مثل فيسبوك، وتطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى، وقد تم رصد هذه الميزة مؤخرًا في الإصدار التجريبي الجديد من واتس اب، ويُتوقع أنه سيتم طرحها على إصدارات iOS و Android من التطبيق قريبًا.

مشاهدة Instagram Reels على WhatsApp مباشرة

بحسب التقارير التقنية ستسمح هذه الميزة للمستخدمين مشاهدة Instagram Reels مباشرة من تطبيق المراسلة واتساب، وتعتبر هذه الميزة جزءًا من خطة تكامل واتس آب مع التطبيقات الأخرى التي تمتلكها شركة فيسبوك، ويجدر الذكر أن Instagram Reels هي ميزة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، والتي تمت إضافتها إلى تطبيق مشاركة الصور في العام الماضي.