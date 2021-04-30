ميزات جديدة في تطبيق واتساب ستُطرح قريبًا

بواسطة سمير زيادة

منذ بداية الشهر الجاري تم طرح العديد من الميزات في تطبيق  WhatsApp  للتراسل الفوري، وهناك المزيد من المزايا المتوقع طرحها خلال هذا العام 2021 والتي هي قيد التطوير حاليًا، وبعضها يتم اختبارها في شكل تجريبي، مما يعني أن طرحها ليس بعيدًا جدًا، وفي الآونة الأخيرة تم رصد 3 ميزات قيد التطوير الآن، ومن المحتمل أن يتم طرحها في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تعمل ميزات WhatsApp الجديدة على تحسين تجربة المراسلة وتقديم بعض حالات الاستخدام الجديدة للتطبيق.

ميزات جديدة في تطبيق واتساب ستُطرح قريبًا
المحتويات إخفاء
1. ميزات جديدة في تطبيق واتساب
2. دعم متعدد الأجهزة
3. تسجيل الخروج
4. مشاهدة Instagram Reels على WhatsApp مباشرة

ميزات جديدة في تطبيق واتساب

وفقًا لموقع WaBetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب هناك 3 ميزات جديدة من المتوقع طرحها في وقت قريب لجميع المستخدمين للتطبيق وهي كما يلي:

ميزات جديدة في تطبيق واتساب ستُطرح قريبًا
ميزات جديدة في تطبيق واتساب ستُطرح قريبًا

دعم متعدد الأجهزة

هذه الميزة طال انتظارها من واتساب، والتي ستسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حسابات واتساب بأجهزة متعددة في وقت واحد، وهذه الميزة قيد التطوير حاليًا، وقد تم رصدها بالفعل في الإصدار التجريبي عدة مرات، في حين يدعم التطبيق حاليًا جهازين فقط في نفس الوقت، وهما الهاتف وسطح المكتب (واتساب ويب)، وبحسب ما ورد في تقرير الموقع المذكور سيسمح التحديث الجديد متعدد الأجهزة للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى أربعة أجهزة على حساب واحد.

وذلك يعني أنه بمجرد طرح الميزة الجديدة، سيتمكن  المستخدمون من تسجيل الدخول من جهاز iPad و iPhone في نفس الوقت، إلى جانب سطح المكتب.

تسجيل الخروج

وهذه الميزة ستكون البديل عن زر “حذف الحساب”، حيث سيوفر التطبيق أخيرًا خيار تسجيل الخروج لمستخدميه، وبالتالي سيكون بمقدور المستخدمين تسجيل الخروج من حسابات واتساب من أجهزتهم، تمامًا مثل فيسبوك، وتطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى، وقد تم رصد هذه الميزة مؤخرًا في الإصدار التجريبي الجديد من واتس اب،  ويُتوقع أنه سيتم طرحها على إصدارات iOS و Android من التطبيق قريبًا.

مشاهدة Instagram Reels على WhatsApp مباشرة

بحسب التقارير التقنية ستسمح هذه الميزة للمستخدمين مشاهدة  Instagram Reels مباشرة من تطبيق المراسلة واتساب، وتعتبر هذه الميزة جزءًا من خطة تكامل واتس آب مع التطبيقات الأخرى التي تمتلكها شركة فيسبوك، ويجدر الذكر أن Instagram Reels هي ميزة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، والتي تمت إضافتها إلى تطبيق مشاركة الصور في العام الماضي.

Avatar of سمير زيادة
سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


قد يعجبك أيضاً
تقنية

كيف تقوم بتحديث ويندوز 10 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.. شرح بالتفصيل

تقنية

طريقة تفعيل الوضع الليلي في سناب شات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.