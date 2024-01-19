كشفت شركة سامسونج يوم أمس عن تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية، Galaxy S24 Series، مع إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة كجزء من حزمة Galaxy AI الخاصة بها. تعرض الشركة هذه الميزات في مقاطع فيديو جديدة للجمهور، تكشف عن سحر تلك التقنيات الرائعة وكيفية تحسين تجربة المستخدم.

ميزات الذكاء الاصطناعي في Galaxy S24 Series إلقاء الضوء على التقنيات الجديدة

Live Translate: تجربة الترجمة الفورية في مكالمات الهاتف

في ميزة مثيرة، تقدم سامسونج Live Translate، وهي قادرة على تحويل مكالماتك الهاتفية إلى تجربة ترجمة فورية. تتيح هذه الميزة التواصل بلغات متعددة دون الحاجة لتثبيت تطبيقات خارجية. يستند هذا الإنجاز إلى ذكاء اصطناعي مدمج في الهاتف نفسه، مما يحافظ على خصوصيتك ويضمن سرية محادثاتك. يتم دعم مجموعة واسعة من اللغات، مما يتيح للمستخدمين التواصل بسهولة عبر حدود اللغات.

دعم لغات متعددة والتزام سامسونج بالتحديثات المستقبلية

تتيح ميزة Live Translate دعم لغات متنوعة، بما في ذلك الصينية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والألمانية، والهندية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبولندية، والبرتغالية، والتايلاندية، والفيتنامية. وتعهدت سامسونج بتقديم دعم للغات أخرى في المستقبل، مما يعكس التزام الشركة بتحسين وتوسيع تجربة المستخدم باستمرار.

ميزة Transcript Assist: تحويل الصوت إلى نص بفعالية عالية

في إضافة جديدة مذهلة إلى Galaxy S24 Series، تقدم سامسونج ميزة Transcript Assist التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تحويل الصوت إلى نص. تُمكن هذه الميزة المستخدمين من تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص، وحتى تلخيصها بفعالية عالية. بفضل تكنولوجيا التحويل المتقدمة، يصبح من السهل فهم وتحليل المحتوى الصوتي، مما يوفر وسيلة مريحة للمستخدمين للتفاعل مع المعلومات بشكل أفضل.

ترجمة وتلخيص لمستخدمين متعددين

تقوم Transcript Assist أيضًا بتلخيص وترجمة المحتوى النصي، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات. يمكن للمستخدمين الاستفادة من تلخيص المحتوى بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى ترجمته إلى لغات متعددة. يعكس هذا التطوير الجديد التزام سامسونج بتوفير أدوات قوية تساعد في تحسين كفاءة وفهم تفاعل المستخدم مع البيانات المتاحة.

ميزة Chat Assist: تحسين المحادثات بلغة دقيقة وجذابة

تتقدم سامسونج بميزة Chat Assist، وهي أداة تهدف إلى تحسين لهجة المحادثات لضمان أن يظهر الاتصال بشكل دقيق ومهذب، سواء كانت رسالة إلى زميل في العمل أو تسمية توضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعتبر هذه الميزة أداة قوية لضبط التعبيرات بشكل يتلاءم مع السياق والمستلم، مما يساهم في تعزيز فهم المحتوى بشكل أفضل.

ترجمة فورية للرسائل: تواصل عبر الحدود بسهولة

بالإضافة إلى تحسين لهجة المحادثات، تقوم ميزة Chat Assist بتقديم خدمة ترجمة فورية للرسائل إلى 13 لغة مدعومة. تعمل هذه الميزة في تطبيق Samsung Messages وغيره من تطبيقات المراسلة، حيث تقدم الترجمات تلقائيًا أسفل كل رسالة. هذا يجعل التواصل عبر اللغات أمرًا سهلاً وفعالاً، مما يعزز التفاهم والتواصل الفعّال بين المستخدمين.

ميزة Note Assist: تحسين تجربة إدارة الملاحظات بفعالية

تُقدم ميزة Note Assist من سامسونج تحسينًا كبيرًا لتجربة إدارة الملاحظات في تطبيق Samsung Notes. تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي لتوفير عدة مزايا مبتكرة.

تلخيص ذكي للملاحظات: توفير الوقت وتسهيل الفهم

تقوم ميزة Note Assist بتلخيص الملاحظات بشكل ذكي، مما يساعد في توفير الوقت وتسهيل فهم المحتوى. يتيح هذا التحسين للمستخدمين التركيز على الأفكار الرئيسية وتحديد المعلومات الرئيسية بشكل أفضل.

قوالب معدة مسبقًا: تنظيم المحتوى بسهولة

تقدم Note Assist قوالبًا معدة مسبقًا تعتمد على تنسيقات محددة، مما يسهل تنظيم الملاحظات وتوفير تجربة أكثر ترتيبًا وفعالية. يمكن للمستخدمين اختيار القالب الأنسب لنوع المحتوى الذي يقومون بتسجيله.

إنشاء أغلفة: تسهيل تحديد الملاحظات

تتيح ميزة Note Assist إنشاء أغلفة تلقائيًا، مما يسهل تحديد وتصنيف الملاحظات عبر معاينة مختصرة. يتيح هذا الإضافة للمستخدمين العثور بسرعة على الملاحظات المهمة وتنظيمها بشكل أفضل.

ميزة Generative Edit: إعادة تشكيل الصور بفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تُقدم ميزة Generative Edit من سامسونج تجربة محررة جديدة ومبتكرة لتحسين وتعديل الصور بشكل فعّال. تعتمد هذه الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لملء أجزاء من خلفية الصورة بشكل ذكي وجمالي.

تحسين الموضع والخلفية: إضافة لمسة فنية إلى الصور

ميزة Generative Edit تتيح للمستخدمين ضبط موضع العناصر في الصورة بسهولة، مما يضمن وجودها في المكان المثالي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن تحريك العناصر بدقة وخفة، مما يسهل على المستخدمين إنشاء صور فنية ذات خلفية مميزة.

إنشاء خلفيات ممزوجة بشكل مثالي: لتحقيق تأثيرات بصرية رائعة

يمكن للذكاء الاصطناعي في Generative Edit إنشاء خلفيات تندمج بشكل مثالي مع العناصر المتحركة، مما يخلق تأثيرات بصرية رائعة وجميلة. هذا يمنح المستخدمين القدرة على تخصيص الصور بشكل فريد وإبراز جمالها بطريقة إبداعية.