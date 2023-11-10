ميتا وأمازون يختبران ميزة تسوق جديدة: شراء منتجات أمازون مباشرةً عبر فيسبوك وإنستاجرام

أعلنت شركتا ميتا وأمازون عن اختبار ميزة جديدة تتيح للمتسوقين شراء منتجات أمازون مباشرةً عبر الإعلانات الموجودة على منصتي فيسبوك وإنستاجرام.

في خطوة تهدف إلى جذب المتسوقين وتسهيل عملية الشراء، تطلب هذه المبادرة من المستهلكين ربط حساباتهم على أمازون بحساباتهم على منصات فيسبوك وإنستاجرام.

تعكس هذه المبادرة استراتيجية تعاونية بين ميتا وأمازون، حيث تعزز من قدرة ميتا على تقديم تجارب تسوق أفضل وتتيح لأمازون جذب عدد أكبر من المتسوقين خارج بيئتها التجارية الرئيسية.

تأتي هذه الخطوة لتواجه التحديات التي تطرحها منصات أخرى مثل تيك توك، التي أطلقت خدمة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة، والشركات الناشئة الصينية مثل Temu وShein.

يمكن للمتسوقين في الولايات المتحدة الآن رؤية الأسعار في الوقت الفعلي، وتقديرات التسليم، وتفاصيل المنتج مباشرة من خلال الإعلانات المستهدفة التي تظهر ضمن فيسبوك وإنستاجرام.

قال المتحدث باسم أمازون: “لأول مرة، يمكن للعملاء التسوق عبر إعلانات أمازون المحددة ضمن فيسبوك وإنستاجرام والتحقق من موقع أمازون دون مغادرة تطبيق الوسائط الاجتماعية”.

تعتبر هذه الشراكة فرصة كبيرة لتحقيق إيرادات مهمة لكل من أمازون وميتا بالإضافة إلى المعلنين، وتعمل أمازون على تحسين استهداف العملاء خارج تطبيقها الرئيسي ومنصتها التجارية الرئيسية.

تجدر الإشارة إلى أن ميتا كانت قد تخلى سابقًا عن جهودها في مجال التسوق المباشر عبر فيسبوك وإنستاجرام، ولكنها لا تزال تركز على تحسين قدرات تطبيقاتها كمنصة للتسوق.

بهذه الخطوة، يظهر كيف يمكن للتكامل بين نقاط القوة لدى ميتا وأمازون تحقيق تجربة تسوق محسنة للمستهلكين وتعزيز الخدمات المقدمة للمعلنين.