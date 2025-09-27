تقنية

ميتا تُطلق إشتراكات مدفوعة دون إعلانات لفيسبوك وإنستجرام في المملكة المتحدة

كمال بلهادي

أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، عن إطلاق اشتراكات مدفوعة في المملكة المتحدة تتيح للمستخدمين تجربة خالية من الإعلانات مقابل رسوم شهرية، حسب ما نشرته مجلة Engadget التقنية.

يأتي ذلك استجابةً لتوجيهات تنظيمية جديدة تُلزم الشركات بمنح المستخدمين خيار الدفع أو الموافقة على استخدام بياناتهم لتخصيص الإعلانات، وجاءت هذه الخطوة في ظل إعتماد ميتا بشكل رئيسي على الإعلانات الرقمية كمصدر لإيراداتها.
تفاصيل الاشتراك المدفوع والأسعار
  • متاح للأشخاص فوق 18 عامًا.
  • السعر عبر الويب: 3 جنيهات إسترلينية شهريًا.
  • السعر عبر تطبيقات (iOS و Android) 4 جنيهات إسترلينية شهريًا.
  • إمكانية إضافة حسابات إضافية برسوم أقل عبر مركز حسابات ميتا.
  • لمن لا يشترك، ستظل الإعلانات موجودة مع إمكانية التحكم في نوعيتها.

السبب وراء إطلاق الاشتراكات المدفوعة

جاءت هذه الخطوة استجابة لتوجيهات مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، والذي يفرض على الشركات تقديم خيار “الموافقة أو الدفع” عند استخدام بيانات المستخدمين الشخصية لتخصيص الإعلانات، بهدف تعزيز خصوصية المستخدمين وضمان شفافية أكبر في استخدام البيانات.

تحديات ميتا التنظيمية في أوروبا

سبق أن أطلقت ميتا خيارات اشتراك مماثلة في الاتحاد الأوروبي، لكنها تعرضت لغرامات بسبب عدم الامتثال الكامل لقوانين حماية البيانات الأوروبية، وهذا ما دفع الشركة لتعديل خططها لتتوافق مع المتطلبات التشريعية الصارمة.

أهمية الإعلانات الرقمية لميتا

تشكل الإعلانات الرقمية حوالي 97% من إيرادات ميتا في 2024، مما يعني أن تقديم خيار الاشتراك المدفوع يمثل توازنًا بين الحفاظ على عائدات الشركةواحترام خصوصية المستخدمين عبر منحهم تجربة خالية من الإعلانات.

رد فعل ميتا تجاه التنظيم البريطاني والأوروبي

أبدت ميتا ترحيبها بموقف هيئة تنظيم الخصوصية البريطانية، بينما اعتبرت التنظيمات الأوروبية أكثر تشددًا،
وهذا يعكس اختلاف النهج بين السوقين في التعامل مع حماية الخصوصية.

