ميتا تعلن عن أداة تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا عن أداة تحرير الفيديو المنتظرة للغاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى تقنية Movie Gen الخاصة بالشركة، والتي طُرحت العام الماضي لأغراض بحثية، تُمكّن هذه الأداة من تطبيق تأثيرات بصرية على مقاطع فيديو قصيرة في ثوانٍ، يُمكن للمستخدمين تغيير الملابس والمواقع والأنماط في محتوى الفيديو الحالي.

تتيح أداة التحرير الجديدة للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 50 أمرًا جاهزًا، ويمكن تحويل مظهر الشخص إلى شخصية من القصص المصورة، أو تمثال رخامي، أو بطل لعبة فيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل مشاهد الفيديو إلى بيئة مشمسة، مثل شاطئ أو منظر طبيعي مغطى بالثلوج، كما يمكن إضافة تأثيرات ضوئية وفلاتر ألوان متنوعة تُضفي جوًا من الخيال في عمليات التحرير، مع ذلك، في هذه المرحلة، لا يمكن للمستخدمين التحرير بإدخال أوامرهم الأصلية، حيث من المقرر أن تُتاح هذه الميزة مع نهاية العام.

الأداة التي أعلنت عنها ميتا هي أول منتج تجاري لتقنية Movie Gen، لا يقتصر أمر تقنية Movie Gen على تحرير مقاطع الفيديو الحالية فحسب، بل يتيح أيضًا إنتاج مقاطع فيديو من الصفر وتحويل الصور إلى صور متحركة، وأخير تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن أن المحرر متاح حاليًا عبر تطبيق Meta AI وموقع Meta.AI وتطبيق Edits، وسيُدمج أيضًا في Instagram مستقبلًا.