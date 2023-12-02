ميتا تعزز سلامة الأطفال: تحديثات جديدة وتقارير وول ستريت جورنال تكشف استغلال الأطفال على إنستاجرام وفيسبوك

ميتا، من خلال منشور جديد على مدونتها، أعلنت عن توسعها في تطبيق مجموعة من الإجراءات والمزايا المتعلقة بسلامة الأطفال، هذا التطور يأتي كرد فعل للتقارير المتزايدة التي تشير إلى كيفية توصية منصات ميتا بمحتويات غير مناسبة، وخاصة تلك التي تحتوي على مضامين جنسية، للأطفال، الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الحماية للأطفال عبر الإنترنت وتحديث الإجراءات الحالية لضمان بيئة آمنة لهم على منصات ميتا.

خلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” سلسلة من التقارير التي تكشف تفاصيل حول كيفية قيام شركة ميتا ومنصتها الشهيرة إنستاجرام بعرض محتوى غير ملائم، وأحيانًا جنسي، يتعلق بالأطفال لمستخدميها، هذه التقارير تلقي الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بسلامة الأطفال على هذه المنصات الرقمية.

في شهر يونيو، نشر تقرير مفصل يكشف عن كيفية قيام إنستاجرام، إحدى منصات شركة ميتا، بربط شبكة من الحسابات المتورطة في شراء وبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، هذا التقرير يلقي الضوء على استخدام خوارزمية التوصيات في إنستاجرام لتوجيه هذه الحسابات نحو بعضها البعض، مما يثير مخاوف جدية حول كيفية إدارة المحتوى والحسابات

تحقيق حديث يكشف عن امتداد المشكلة إلى مجموعات فيسبوك، وهي جزء من شركة ميتا، هذا التحقيق يُظهر وجود نظام بيئي من الحسابات والمجموعات على فيسبوك التي تستغل الأطفال جنسيًا، بعض هذه المجموعات يصل عدد أعضائها إلى حوالي 800 ألف عضو، مما يدل على النطاق الواسع لهذه المشكلة على المنصة.

نظام توصيات ميتا، الذي يشمل ميزات مثل “المجموعات التي يجب عليك الانضمام إليها” في فيسبوك والملء التلقائي للوسوم في إنستاجرام، سمح للحسابات التي تمارس الإساءة بالعثور على بعضها البعض، هذه الآلية تسهل تكوين شبكات تستغل الأطفال جنسيًا، مما يثير قلقًا كبيرًا حول كيفية إدارة وتنظيم المحتوى على هذه المنصات.

ميتا أعلنت عن وضع قيود جديدة للحد من التفاعل بين الحسابات البالغة المشبوهة، هذه القيود تشمل عدم السماح لهذه الحسابات بمتابعة بعضها البعض على إنستاجرام، عدم توصية هذه الحسابات للمستخدمين الآخرين، وكذلك عدم ظهور التعليقات من هذه الحسابات المشبوهة للحسابات الأخرى، هذه الخطوات تهدف إلى مكافحة إساءة استغلال الأطفال على منصاتها.

ميتا قامت بتوسيع قائمة المصطلحات، العبارات، والرموز التعبيرية المرتبطة بسلامة الأطفال، وبدأت في استخدام التعلم الآلي للكشف عن الارتباطات بين مصطلحات البحث المختلفة، هذا التطور يأتي في وقت يضغط فيه المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ميتا بشأن سلامة الأطفال على منصاتها.

مارك زوكربيرج، إلى جانب قادة تنفيذيين آخرين من كبرى شركات التكنولوجيا، سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير 2024 حول قضية استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

في نوفمبر، منحت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ميتا موعدًا نهائيًا لتقديم معلومات حول كيفية حماية القاصرين، مع تقديم طلب جديد يخص بشكل خاص تداول مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المولدة ذاتيًا على إنستاجرام ونظام التوصيات الخاص بالمنصة.