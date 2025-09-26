تقنية

ميتا تطلق ميزة جديدة لمستخدمي الواتساب.. تعرف عليها

آياتي خيري

في إطار خطواتها المستمرة لتطوير خدماتها كشفت شركة “ميتا” الأمريكية، المالكة لتطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام، النقاب عن إطلاق ميزة الترجمة الجديدة في تطبيق المراسلات الفورية “واتساب”، في خطوة تهدف إلى تسهيل المحادثات بين أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم ممن يتحدثون بلغات مختلفة.

المرحلة الاولى من الميزة الجديدة

وبحسب البيان الصادر عن الشركة فإن الميزة الجديدة ستتواجد في المرحلة الأولى بست لغات على أجهزة أندرويد، و19 لغة على أجهزة آيفون، على أن تتم إضافة المزيد من اللغات تدريجيا خلال الفترات المقبلة، بحسب ما نقلته منصة “ياهو فاينانس” الأمريكية.

وقال بيان شركة “ميتا”، أن خاصية الترجمة تم تصميمها بما يحافظ على خصوصية المحادثات، حيث تتم عمليات الترجمة مباشرة على جهاز المستخدم دون أن يتمكن واتساب من الاطلاع عليها.

كيفية التنفيذ؟

كما يستطيع المستخدمين الاستفادة من الخاصية عبر الضغط المطوّل على أي رسالة ثم اختيار خيار “ترجمة” لعرض النص بلغة أخرى، كما تشمل الميزة المحادثات الشخصية والجماعية بالإضافة إلى تحديثات القنوات.

وأوضحت الشركة أن مستخدمي أندرويد سيتمكنون من تفعيل الترجمة التلقائية لمحادثة كاملة، بحيث تتم ترجمة جميع الرسائل الجديدة بشكل افتراضي دون الحاجة لإعادة تفعيلها في كل مرة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


