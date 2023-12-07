ميتا تطلق التشفير التام للرسائل على ماسنجر وفيسبوك: ما هي الفوائد والتحديات؟

ميتا هي الشركة الأم لفيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستغرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، وقد أعلنت ميتا في أكتوبر 2021 عن تغيير اسمها من فيسبوك إلى ميتا، لتعكس رؤيتها لبناء مجتمعات افتراضية وواقع معزز ومختلط.

وفي ديسمبر 2023، أعلنت ميتا أنها بدأت التشفير التام لجميع الرسائل والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك، وقالت الشركة إن هذا القرار يأتي لحماية خصوصية وأمان المستخدمين من المتسللين والمحتالين والمجرمين، وأنها لا تريد قراءة رسائلهم الخاصة.

ما هو التشفير التام وكيف يعمل؟

التشفير التام هو طريقة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الكشف، ويعني التشفير التام أن الرسائل يمكن قراءتها فقط من قبل المرسل والمتلقي، ولا يمكن لأي طرف ثالث أن يطلع عليها أو يعبث بها.

ويعمل التشفير التام باستخدام مفاتيح سرية تولد عشوائيًا لكل رسالة أو مكالمة، وتستخدم لتحويل البيانات إلى رموز غير مفهومة، وترسل هذه المفاتيح مع الرسائل أو المكالمات بطريقة آمنة، بحيث يمكن فقط للمرسل والمتلقي استخدامها لفك التشفير وقراءة البيانات.

ما هي فوائد وتحديات التشفير التام؟

فوائد التشفير التام تتمثل في:

حماية خصوصية وأمان المستخدمين من المتسللين والمحتالين والمجرمين، الذين قد يحاولون اختراق حساباتهم أو سرقة بياناتهم أو ابتزازهم أو تهديدهم.

زيادة ثقة المستخدمين في خدمات ميتا، وتعزيز حريتهم في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم ومعلوماتهم الشخصية دون خوف من التجسس أو التدخل.

دعم حقوق الإنسان والديمقراطية، وتمكين المستخدمين من التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم بشكل آمن ومشفر، خاصة في البلدان التي تواجه قمعًا أو رقابة أو انتهاكات.

تحديات التشفير التام تتمثل في:

صعوبة مكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف والعنف والاستغلال والتحرش والكراهية والتضليل، التي قد تستخدم الرسائل المشفرة كوسيلة للتخطيط أو التنسيق أو التأثير أو الانتشار.

قلة الرقابة والمسؤولية والشفافية على محتوى الرسائل المشفرة، وعدم قدرة السلطات أو الجهات المعنية أو الشركة نفسها على الوصول إليها أو التحقق منها أو حذفها أو تصحيحها أو معاقبة مرسليها.

خسارة بعض المزايا والخدمات التي تقدمها ميتا للمستخدمين، مثل الإعلانات المستهدفة أو الترجمة الفورية أو التوصيات الذكية أو البحث السريع أو الردود الآلية أو الألعاب الاجتماعية، التي تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

ما هو تأثير قرار التشفير التام من ميتا؟

ويمكن القول إن التشفير التام للرسائل على ماسنجر وفيسبوك هو قرار مهم وجريء من ميتا، يعكس التزامها بحماية خصوصية وأمان المستخدمين، ولكنه يثير أيضًا تحديات ومخاوف بشأن مكافحة الجريمة والرقابة والخدمات.

والتشفير التام هو حق أساسي للمستخدمين، وأنه يجب على ميتا أن تواصل تطويره وتحسينه، وأن توفر للمستخدمين خيارات وإعدادات مرنة ومخصصة للتحكم في خصوصيتهم وأمانهم.

وأن تعمل ميتا على التعاون مع السلطات والجهات المعنية والمجتمعات المدنية والخبراء والباحثين، لإيجاد حلول ومعايير وقواعد مشتركة، تحقق التوازن بين حماية الرسائل المشفرة ومكافحة الإساءة والاستخدامات الخاطئة لها.