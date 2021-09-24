موقع يمكنك من تلوين صورة قديمة بالأبيض والأسود إلي الألوان

نتحدث اليوم في هذا المقال عن أحدث تقنيات تلوين الصور القديمة من الأبيض والأسود إلى الألوان الكثير منا لديه العديد من الصور المطبوعة الأبيض والأسود وقد تكون هذه الصورة و هذه الصور لفرد من أفراد العائلة أو احد الأصدقاء والتي تحمل في طياتها الكثير من الذكريات وتلك الصورة التي تم التقاطها في فترة زمنية قديمة كان يستخدم فيها الطباعة بالأبيض والأسود فقط للصور ومع تقدم التكنولوجيا قد يرغب بعض في تحويل هذه الصور من الشكل القديم بالأبيض والأسود إلى صوره ملونه بشكل جديد عصري وملون وفي هذا المجال يوجد الكثير من المواقع التي تقدم خدمة تلوين الصور التي تعمل بشكل رئيسي و تعتمد كليا على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلوين الصور وتغيير الوانها وتحويلها إلى صور جديده ملونه بدلا من الصور القديمة ذات الألوان الأبيض والأسود وذلك تعالوا معنا نتعرف على احد هذه المواقع التي تقدم هذه الخدمات وللعلم الكثير من هذه المواقع مواقع مجانية لا يتم دفع فيها أي أموال لتحويل الصور وكذلك يوجد العديد من البرامج التي يمكن تنزيلها على هاتفك المحمول لتلوين الصور و سنتعرف على برنامج تلوين الصور من الأبيض و الأسود إلى الألوان في مقال اخر والان لنخوض سويا تجربة تلوين الصور واستعادة الذكريات المخفية داحل تلك الصور الداكنة.

رابط موقع تلوين الصور من الأبيض و الأسود إلى الألوان

الموقع التالي يقدم العديد من الخدمات التي تتعلق بتحسين الصور ونستعرض اليوم منها خدمة تحويل الصور من الأبيض والأسود الي الألوان

رابط تحويل الصور القديمة الي صور ملونة

خطوات تلوين صوره من ابيض واسود إلى الوان

قم برفع الصورة المراد تلوينها على الموقع عن طريق الضغط على زر ابلود. قم باختيار درجة التلوين أو معامل التلوين ويفضل اختيار رقم 12. اضغط على زر تلوين وانتظر قليلا حتى يتم تحميل الصور. تظهر الصورة الملونة أمامك ويمكنك الضغط على زر داونلود لتحميل الصورة على جهازك.

بالصور كيفية تحويل الصور القديمة الي صور ملونة

الصور قبل التلوين بنظام الأبيض والأسود وبعد التلوين