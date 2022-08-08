أرخص موقع شحن شدات ببجي pubg uc

يبحث جميع لاعبي ومحترفي لعبة ببجي عن أفضل موقع شحن شدات ببجي PUBG، وذلك من أجل الحصول على ما يرغبون فيه من أسلحة ومعدات ومنازل وكل ما يعينهم في عمليات القتال باللعبة وحماية حياتهم والترقي لمستويات أعلى، حيث يمتلك اللاعبون شخصيات محارب قوية وأسلحة متطورة بالإضافة لمعدات وملابس وما إلى ذلك وللحصول على كل هذه المزايا في ببجي فإنك بالتأكيد تحتاج إلى الحصول على نقاط في اللعبة والتي يمكنك الوصول إليها عبر بعض مواقع شحن شدات ببجي.

موقع شحن شدات ببجي

أحد أبرز وأشهر المواقع المتخصصة في شحن شدات ببجي PUBG وبسرعة هو موقع seagm ويعتبر أرخصها، حيث يمنحك الموقع أفضل وأرخص الأسعار على الشدات، تستطيع إتباع هذه الإجراءات للحصول على تلك الشدات كالتالي:-

التوجه إلى موقع https://www.seagm.com/.

تسجيل بريدك الإلكتروني الخاص بك في الخانة المُخصصة لذلك.

الضغط فوق رمز ” تسجيل الدخول”.

الإنتقال إلى صندوق البريد الإلكتروني والقيام بنسخ رمز التسجيل المرسل إليك من موقع seagm.

إدخال اسم المستخدم بالإضافة لكلمة المرور.

الضغط على رمز” تسجيل”.

هكذا تكون قد أكملت عملية التسجيل بنجاح على الموقع وكل ما ستحتاجه هو إختيار رسوم الشحن مثل 5$ ثم الضغط فوق ” الدفع الآن” ثم الضغط فوق ” ببجي موبايل” من خلال القائمة النهائية للألعاب المتاحة.

شحن شدات ببجي من موقع Midasbuy