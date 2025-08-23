موقع إنستغرام يعمل على ميزة جديدة “Linking Reels” فما هي؟

أعلن موقع إنستغرام عن عمله على ميزة ثورية ستُحسّن تجربة المستخدم وتُعزز قدرات مُنشئي المحتوى، هذه الميزة الجديدة، المُسماة “Linking Reels”، ستُحوّل مقاطع الفيديو القصيرة من منشورات مُنفردة إلى سلسلة من الحلقات المُتتالية.

موقع إنستغرام يجرب شيئًا مختلفًا مع ميزة Linking Reels الجديدة

مع هذه الميزة الجديدة، سيتمكن صانعو المحتوى من العمل كمخرجي مسلسلات قصيرة، حيث سيتيح لهم خيار “ربط البكرات”، المتوفر أثناء عملية المشاركة، إضافة فيديوهاتهم بسهولة إلى مسلسلات سبق لهم إنتاجها، مما يتيح ذلك عرض محتوى متعدد المراحل، مثل دروس المكياج، والوصفات، والقصص القصيرة، ومجموعات التدريب، بطريقة مترابطة.

يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين الحلقات الأخرى أثناء مشاهدة أي حلقة من المسلسل بنقرة واحدة، هذا يعني أنه يمكنهم الوصول إلى جميع الفيديوهات ذات الصلة من منشئي المحتوى المفضلين لديهم في مكان واحد، دون القلق بشأن أي تشتيت.

يؤكد مسؤولو إنستغرام على الأهمية الاستراتيجية لهذه الميزة بالنسبة للمنصة، والهدف هو زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة فيديوهات Reels، من خلال منح المبدعين فرصة سرد قصص أكثر عمقًا وثراءً.

والأهم من ذلك، يُتوقع أن تكون هذه الميزة أداة فعّالة لجذب المستخدمين الذين يتصفحون علامة التبويب “استكشاف” والذين لم يتابعوا الحساب بعد، المستخدمون الذين يشاهدون حلقة واحدة من مسلسل ما سيزداد احتمال زيارتهم للملف الشخصي، وفضوليين بشأن بقية القصة، ليصبحوا متابعين في النهاية.

على الرغم من ابتكارها، تجدر الإشارة إلى أن ميزة مماثلة كانت متاحة منذ فترة طويلة على منصة تيك توك المنافسة، فتعكس خطوة إنستغرام المنافسة الشرسة في سوق منصات التواصل الاجتماعي التي تركز على الفيديو، وتؤكد الشركة التزامها المستمر بتوفير أدوات جديدة ومبتكرة للاحتفاظ بمنشئي المحتوى على المنصة وتزويدهم بأفضل الأدوات.

وفي حين أنه من غير الواضح متى ستصبح ميزة ربط Reels متاحة لجميع المستخدمين، إلا أنها توضح بوضوح التزام Instagram المستمر وديناميكيته في تنسيق الفيديو القصير.