موعد نزول e football 2024 mobile وتفاصيل التحديث الجديد
أصبحنا قريبين جدًا من صدور لعبة e football 2024 mobile، وهي أحدث إصدار من سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة من Konami، وتأتي اللعبة بالعديد من التحسينات الجديدة على صعيد الرسومات واللعب والمحتوى، مما يجعلها تجربة أكثر متعة وتحديًا للاعبين، وهو ما يجعلها بالتأكيد لعبة جيدة جدًا تستحق التجربة.
موعد صدور التحديث e football 2024 mobile
بعد عام من التطوير المستمر، أصدرت شركة Konami اليابانية أخيرًا تحديثًا كبيرًا للعبة e football 2024 mobile، حيث صدرت لعبة e football 2024 mobile في 4 سبتمبر لهذا العام 2023، على أن تدخل اللعبة مرحلة الصيانة حتى يوم الخميس 7 سبتمبر القادم، لتبدأ مرحلة جديدة من e football 2024 mobile، والتي يدعوها البعض بأنها ثورة جديدة في عالم كرة القدم.
التغييرات التي سوف تحدث في e football 2024 mobile
يُعد التحديث الجديد للعبة e football 2024 mobile بمثابة خطوة إيجابية، حيث يُظهر التزام شركة Konami بتحسين اللعبة وحرصها على أن تكون اللعبة أكثر متعة وواقعية، ومن أهم الإضافات الجديدة في التحديث هو:
- تحديث المحرك الرسومي للعبة بالكامل، حيث تم التحديث باستخدام تقنية جديدة تسمى “Unreal Engine 5” مما يؤدي إلى تحسين جودة الرسومات بشكل كبير وظهور اللاعبين بأكثر واقعية وتفاصيل.
- إجراء بعض التغييرات على نظام اللعب، بهدف جعله أكثر واقعية وتفاعلية، كإضافة حركات جديدة للاعبين، وأيضًا تحسين الذكاء الاصطناعي الخاص باللاعبين والمدربين.
- إضافة ميزات جديدة إلى اللعبة مثل ال”Master league ” أو ما يعرف ب”طور المهنة” وهو إمكانية إنشاء فريق خاص بك، ووضع لعب جديد، وهو ما يسمح للاعبين بتجربة حياة لاعب كرة قدم محترف، من خلال المشاركة في بطولات مختلفة وتطوير مهاراتهم.
- استخدام أي نمط لعب جماعي، حيث إنه لن يكون مستوى أسلوب اللعب الجماعي عنصرًا أساسيًا في أسلوب اللعب، لذلك لن يتم زيادة أو تقليل قدراتهم وفقًا لقيمة إتقان أسلوب اللعب الجماعي بغض النظر عن أسلوب اللعب المعتمد.