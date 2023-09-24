موعد نزول سامسونج اس 24 الترا وفقا لتسريبات وتقارير إعلامية حديثة

من المتوقع أن يتميز هاتف سامسونج جالكسي S24 بشاشة بحجم 6.1 إنش، بينما ستأتي نسخة Galaxy S24 Plus بشاشة بحجم 6.6 إنش، وستحمل نسخة سامسونج اس 24 الترا شاشة بحجم 6.8 إنش، وفقا لأحدث التسريبات ومن الممكن أن تكون هذه الشاشات مشابهة لتلك الموجودة في الأجيال السابقة، ولكن هناك احتمالية لزيادة دقة الشاشة ومعدل التحديث.

سلسلة سامسونج أس 24 المصدر قناة XEETECHCARE على يوتيوب عدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

الكاميرا والبطارية

بالنسبة للكاميرا هناك توقعات بأن هاتف سامسونج اس 24 الترا سيحمل تركيزًا على ترقية كاميراته، حيث يمكن أن يأتي بكاميرا تليفوتو بدقة 10x وتصميم بصري جديد يمكن أن يعرض تقديمًا مميزًا في التكبير الرقمي، ومن المحتمل أن تظل الكاميرا الرئيسية على الهاتف على حالها.

بالنسبة للبطارية، هناك تقارير تشير إلى أن شركة سامسونج قد تعمل على تطوير بطارية بتصميم مكدس بدلاً من التصميم الملفوف، مما يتيح زيادة سعة البطارية بنسبة 10٪ في نفس الحجم.

المواصفات والميزات المتوقعة

من المتوقع أن تعتمد سلسلة جالكسي أس 24 على معالج Snapdragon 8 Gen 3 أو Exynos 2400 في بعض الأسواق، وسيتميز هذا المعالج بأداء أقوى من الأجيال السابقة وقد يكون أسرع حتى من معالجات iPhone الأحدث.

بالنسبة للذاكرة وسعة التخزين، يمكن أن تبدأ الطرازات القياسية من سامسونج أس 24 بذاكرة RAM بسعة 12GB وسعة تخزين تبدأ من 128GB، بينما قد تأتي نسخة الترا بذاكرة تصل إلى 16GB وتخزين يصل إلى 2TB.

تاريخ الإصدار

بحسب أحدث التقارير من المتوقع أن يصدر هاتف Samsung Galaxy S24 في شهر يناير أو فبراير من عام 2024، وذلك بناءً على الأنماط السابقة لشركة Samsung في الإعلان عن هواتف Galaxy S الجديدة في هذه الفترة من العام.

الأسعار المتوقعة

بالنظر إلى الأسعار التي تم تحديدها لهواتف سامسونج أس 23 في العام السابق، اشارت بعض التقارير إلى أن أسعار سلسلة جالكسي أس 24 ستكون كالتالي:

– Galaxy S24: ابتداءً من 799.99 دولار أمريكي

– جالكسي اس 24 بلس: قد تبدأ من 999.99 دولار أمريكي

– سامسونج أس 24 الترا قد تبدأ من 1,199.99 دولار أمريكي

بالرغم من أن هذه المعلومات قد تكون مبدئية وقابلة للتغيير، إلا أنها تعكس التوقعات الحالية لهذا الهاتف المنتظر، نحن متحمسون لرؤية ما سيقدمه هذا الجهاز الجديد من تحسينات وميزات رائعة، إذا كنتم من محبي منتجات سامسونج، فترقبوا إطلاقه في عام 2024.

تحديث الإثنين 25 سبتمبر 2023

وفقا لما ذكره Ice Universe الذي يعتبر مصدرا موثوقا فإن هاتف سامسونج جاكسي اس 24 الترا، سياتي بشاشة مسطحة ذات حواف سميكة وإطار جانبي مستدير، وذكر أن Galaxy S24 Ultra سيكون أقصر من سابقه جالكسي أس 23 الترا، وأن زيادة حجم الحواف سيكون لها تأثير الشاشة، هذه التسريبات لم يتم تأكيدها من مصادر أخرى، وسوف نوافيكم بأي معلومات جديدة حول الهاتف الجديد لسامسونج لاحقا.

تحديث الخميس 28 سبتمبر 2023

توالت التسريبات حول موعد إطلاق سلسلة سامسونج اس 24، حيث أشارت العديد من المصادر المتخصصة في مجال رصد أخبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية بأن الشركة الكورية الجنوبية للهواتف الذكية تستعد لإصدار هواتف Galaxy S24 المرتقبة في وقت أبكر من المعتاد هذا العام، وتحديداً في 18 يناير 2024، وجاءت هذه المعلومات من مصادر موثوقة، حيث نشر مسرب المعلومات المعروف Ice Universe تغريدة على منصة ويبو الاجتماعية الصينية، مؤكداً قدوم هاتف جالكسي اس 24 في وقت مبكر من العام القادم، على الرغم من أن التاريخ المحدد قد لا يكون دقيقاً بالضبط، إلا أن الشركة من المرجح أن تقدم الإعلان الرسمي في منتصف يناير المقبل.