موعد نزول ايفون 14 iPhone 14 pro max الجديد وبعض التسريبات حوله

ايفون 14 أحد الهواتف الذكية التي ستصدر قريبا ويبحث الملايين عن سعر ومواصفات الهاتف المسربة، حيث أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن هذا الهاتف الأسطوري كما يصفه البعض، وبما أن إطلاق آبل السنوي لجهاز يعتبر من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ الشركة، والتوقعات عالية بالنسبة لـ iPhone 14 الذي سيطلق في خريف عام 2022، ففي هذه المقالة، نجمع أحدث التسريبات والشائعات المتعلقة بإطلاق آيفون الرائد القادم من آبل، بما في ذلك تاريخ إصدار ايفون 14 pro max والمواصفات الفنية وتغييرات التصميم والميزات الجديدة والأسعار والمزيد، و آخر الأخبار هي أنه من المتوقع أن تحصل جميع طرازات iPhone 14 على كاميرا أمامية مطورة مع ضبط تلقائي للصورة وفتحة عدسة f / 1.9، في حين ستتميز طرازات Pro نفسها بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل ومعالج A16.

موعد نزول ايفون 14

نتوقع الإعلان عن iPhone 14 في منتصف سبتمبر 2022، ومن المرجح أن تبدأ الطلبات المسبقة قبل إلإطلاق في الأسواق بأسبوع الإعلان، تطرح آبل دائمًا أجهزة ايفون الجديدة في سبتمبر من كل عام تقريبًا، مع تسبب جائحة كورونا في استثناء واحد ملحوظ في عام 2020، من المحتمل أن يكون هناك تأخيرات مماثلة هذا العام نظرا للأزمة العالمية الحالية، لكن لن تكون كالأسباب السابقة، ويحظى هذا الهاتف باهتمام كبير من طرف جميع الناس فقراء أو أغياء نظرا لمميزاته الرائعة، والاي دأبت الشركة في كل عام على أن تفاجئ الجميع بمميزات رائعة في كل إصدار مقارنة بالإصدار السابق والهواتف الذكية المنافسة له، وهذا بعض المواعيد التي أطلقت فيها الشركة هواتفها السابقة خصوصا الإصدارات الأربع الأخيرة، وهذا ما يؤكد أن الشركة لن تتجاوز نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر اكتوبر للإعلان رسميا عن الهاتف وإطلاقه في الأسواق

إليك موعد وصول الأجيال القليلة الماضية:

iPhone 13: 24 سبتمبر 2021

iPhone 12: 23 أكتوبر 2020

iPhone 11: 20 سبتمبر 2019

iPhone XS: 21 سبتمبر 2018

(يلاحظ أن أحد أجهزة ايفون قد وصل بالفعل في عام 2022 حيث تم الإعلان عن iPhone SE 3 في حدث الربيع لشركة Apple في 8 مارس، لكن الإطلاق الرئيسي سينتظر حتى الخريف).

هل سيكون لجهاز iPhone 14 تصميم جديد؟

كيف سيبدو ايفون 14 المنتظر في عام 2022؟ نتوقع تغييرات كبيرة في التصميم، وإليكم أحدث الشائعات المتعلقة بالمظهر الخارجي والهيكل ا لجهاز iPhone 14، سيشهد الهاتف نتوءا أكبر للكاميرا وجسما أكثر سمكًا قليلاً حيث أنه عند مقارنة السلسلة الحديثة من الصور على تويتر من جهاز محاكاة iPhone 14 Pro بجهاز iPhone 13 Pro، توضح اللقطات حقًا إلى أي مدى ستبرز الكاميرا من الجزء الخلفي من ايفون ١٤ برو ماكس – من المحتمل أن تكون ضرورية لإيواء الكاميرا العريضة الجديدة بدقة 48 ميجابكسل، وإذا قمتم بالتدقيق جدا، ترون أن الجسم أيضا يبدوا أكثر سُمكاً من الهاتف السابق، قد تكون هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يأملون في الحصول على عمر بطارية أفضل – فالهواتف السميكة تعني عادةً بطاريات أكبر.

هل توجد سلسلة ميني في ايفون ١٤؟

يتفق معظم النقاد والخبراء على أن شركة على وشك إلقاء قنبلة كبيرة (أو صغيرة إلى حد ما) حيث تشير جميع الدلائل إلى أن خط iPhone mini بحجم 5.4 بوصة سيتوقف، وهو أمر قد يكون مزعجا للبعض الذين يعشقون هذا النوع من الهواتف الصغيرة، لكن خيبة الأمل الكبيرة التي تلقتها الشركة في الإصدارين الأخيرة وانخفاض المبيعات لهذه الفئة من ايفون، ربما يعتبر السبب الأبرز لتوقيف انتاجه، ما يعنيه ذلك التوقف هو أن الشركة ستستمر بانتاج أربع نماذج، ولكن بدلاً من تقسيمها إلى نموذج صغير، واثنين متوسطين، وآخر كبير، سيكون اثنان متوسطان واثنان كبيران، وهذه هي الأحجام القديمة والجديدة المنتظرة:

iPhone 13 mini (بشاشة 5.4 بوصة)

iPhone 13 (شاشة 6.1 بوصة)

iPhone 13 Pro (شاشة 6.1 بوصة)

iPhone 13 Pro Max (شاشة بحجم 6.7 بوصة)

سيتم استبداله بهذا: