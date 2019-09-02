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موعد مسلسل ” قيد عائلي ” الحلقات الجديدة بدءاً من 7 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
موعد مسلسل ” قيد عائلي ” الحلقات الجديدة بدءاً من 7 سبتمبر 2019

مسلسل قيد عائلي يتكون من 45 حلقة , وقد عرضت منه قنوات  dmc قبل الموسم الرمضاني 25 حلقة وتبقى 20 حلقة قررت عرضهم بدءاً من يوم السبت 7 – 9 – 2019 م على شاشتي dmc و dmc دراما .

وتعرض القناتين حلقات مجمعة للحلقات التى اذاعتها من قبل في نفس المواعيد بدءاً من الاثنين 9 سبتمبر 2019 , وهي فرصة ممتازة لمن لم يستطع متابعة الحلقات القديمة وبالتالي يستطيع متابعة الحلقات الجديدة .

مواقيت إذاعة مسلسل قيد عائلي

المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر ( +2 توقيت جرينتش ) , ويتم العرض يومياً من السبت الى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الاحد الى الخميس

موعد عرض قيد عائلي على قناة dmc

العرض الأول : 8 مساءاً .

الإعادة الأولى : 2 صباحاً

الإعادة الثانية : 12.30  ظهراً .

موعد عرض قيد عائلي على قناة dmc دراما

العرض الأول :11 مساءاً .

الإعادة الأولى : 9 صباحاً

الإعادة الثانية : 4 مساءاُ

فريق عمل مسلسل قيد عائلي

التمثيل : ميرفت أمين – عزت العلايلي – بوسي – نبيل نور الدين – ياسمين نيازي – عمر الشناوي – محمد رياض – ميرهان حسين – هاله فاخر – هشام المليجي – محمد سلامة – كريم عبد الخالق – انهام سالوسة – خالد سرحان – كنزي هشام – نضال الشافعي – رامي وحيد – أحمد التهامي – ميرنا وليد – صلاح عبد الله – محمد عز – كارولين عزمي – شريف رواش – زينب عبد الوهاب – عبد الفتاح فرج الله – دينا فؤاد – ريم البارودي – سيمون – دنيا – أميرة هاني – مهند حسني – محمد نجاتي – منه فضالي – محمد محمود عبد العزيز – هدى – صبري فواز .

التأليف : محمد رجاء – ميشيل نبيل .

الإنتاج : مجموعة فنون مصر.

الإخراج : تامر حمزة .

ملخص فكرة وقصة مسلسل قيد عائلي

تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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