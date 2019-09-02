موعد مسلسل ” قيد عائلي ” الحلقات الجديدة بدءاً من 7 سبتمبر 2019

مسلسل قيد عائلي يتكون من 45 حلقة , وقد عرضت منه قنوات dmc قبل الموسم الرمضاني 25 حلقة وتبقى 20 حلقة قررت عرضهم بدءاً من يوم السبت 7 – 9 – 2019 م على شاشتي dmc و dmc دراما .

وتعرض القناتين حلقات مجمعة للحلقات التى اذاعتها من قبل في نفس المواعيد بدءاً من الاثنين 9 سبتمبر 2019 , وهي فرصة ممتازة لمن لم يستطع متابعة الحلقات القديمة وبالتالي يستطيع متابعة الحلقات الجديدة .

مواقيت إذاعة مسلسل قيد عائلي

المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر ( +2 توقيت جرينتش ) , ويتم العرض يومياً من السبت الى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الاحد الى الخميس

موعد عرض قيد عائلي على قناة dmc

العرض الأول : 8 مساءاً .

الإعادة الأولى : 2 صباحاً

الإعادة الثانية : 12.30 ظهراً .

موعد عرض قيد عائلي على قناة dmc دراما

العرض الأول :11 مساءاً .

الإعادة الأولى : 9 صباحاً

الإعادة الثانية : 4 مساءاُ

فريق عمل مسلسل قيد عائلي

التمثيل : ميرفت أمين – عزت العلايلي – بوسي – نبيل نور الدين – ياسمين نيازي – عمر الشناوي – محمد رياض – ميرهان حسين – هاله فاخر – هشام المليجي – محمد سلامة – كريم عبد الخالق – انهام سالوسة – خالد سرحان – كنزي هشام – نضال الشافعي – رامي وحيد – أحمد التهامي – ميرنا وليد – صلاح عبد الله – محمد عز – كارولين عزمي – شريف رواش – زينب عبد الوهاب – عبد الفتاح فرج الله – دينا فؤاد – ريم البارودي – سيمون – دنيا – أميرة هاني – مهند حسني – محمد نجاتي – منه فضالي – محمد محمود عبد العزيز – هدى – صبري فواز .

التأليف : محمد رجاء – ميشيل نبيل .

الإنتاج : مجموعة فنون مصر.

الإخراج : تامر حمزة .

ملخص فكرة وقصة مسلسل قيد عائلي

تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.