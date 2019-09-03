توقيت عرض مسلسل بحر
تقنية

موعد مسلسل “بحر” على قنوات الحياة والحياة دراما تردد القنوات

بواسطة مصطفى صديق 0

بعد العرض الأول لمسلسل “بحر” على قنوات الحياة،  وتصدرت لمحركات البحث كواحد من افضل المسلسلات،  ننفرد بعرض موعد مسلسل “بحر” على قناة الحياة الحمراء وقناة الحياة دراما بمواعيد العرض الاول وايضا مواعيد الاعادة الاولى الاعادة الثانية،  بالإضافة إلى ترددات القنوات تفصيليا.



موعد عرض مسلسل “بحر” على قناة الحياة الحمراء ومواعيد الإعادة

تقوم قناة الحياة الحمراء الشهيرة بعرض حلقات مسلسل تباعا فى المواعيد التالية:-



العرضتوقيت مصرتوقيت السعودية
الأول7:00 مساءا8:00 مساءا
الاعادة الاولى11:30 مساءا12:30 منتصف الليل
الاعادة الثانية11:00 صباحا12:00 ظهرا

موعد عرض مسلسل “بحر” على قناة الحياة دراما ومواعيد الإعادة



تقوم قناة الحياة دراما أحد أهم قنوات باقة الحياة الخاصة بالمسلسلات المصرية بعرض حلقات المسلسل في المواقيت التالية:-

العرضتوقيت مصرتوقيت السعودية
العرض الاول10:00 مساءا11:00 مساءا
الاعادة الاولى9:00 صباحا10:00 صباحا
الاعادة الثانية3:00 عصرا4:00 عصرا


تردد قناة الحياة الحمراء وقناة الحياة دراما الناقلة لمسلسل “بحر”

قنوات باقة الحياة تعمل فقط على القمر المصرى نايل سات على الترددات التالية:-

القناةالترددمعدل الترميزالاستقطابFEC
الحياة الحمراء1220727500رأسى5/6
الحياة مسلسلات1243727500رأسي5/6

ابطال مسلسل “بحر”

يتناول المسلسل دراما خاصة بصعيد مصر والقضايا الشهيرة فى المجتمع الصعيدى وأهمها قضية الثأر في صراع درامي بين الخير والشر والمسلسل بطولة النجوم:-
ماجد المصرى
ثراء جبيل
محمد دياب
كوكى
وباقة من نجوم الفن
المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج المخرج “احمد صالح”

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مصطفى صديق

    كاتب بموقع نجوم مصرية اهوى الكتابة والتدوين خاصة بمجال التقنية



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