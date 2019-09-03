موعد مسلسل “بحر” على قنوات الحياة والحياة دراما تردد القنوات

بعد العرض الأول لمسلسل “بحر” على قنوات الحياة، وتصدرت لمحركات البحث كواحد من افضل المسلسلات، ننفرد بعرض موعد مسلسل “بحر” على قناة الحياة الحمراء وقناة الحياة دراما بمواعيد العرض الاول وايضا مواعيد الاعادة الاولى الاعادة الثانية، بالإضافة إلى ترددات القنوات تفصيليا.







موعد عرض مسلسل “بحر” على قناة الحياة الحمراء ومواعيد الإعادة

تقوم قناة الحياة الحمراء الشهيرة بعرض حلقات مسلسل تباعا فى المواعيد التالية:-







العرض توقيت مصر توقيت السعودية الأول 7:00 مساءا 8:00 مساءا الاعادة الاولى 11:30 مساءا 12:30 منتصف الليل الاعادة الثانية 11:00 صباحا 12:00 ظهرا

موعد عرض مسلسل “بحر” على قناة الحياة دراما ومواعيد الإعادة







تقوم قناة الحياة دراما أحد أهم قنوات باقة الحياة الخاصة بالمسلسلات المصرية بعرض حلقات المسلسل في المواقيت التالية:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية العرض الاول 10:00 مساءا 11:00 مساءا الاعادة الاولى 9:00 صباحا 10:00 صباحا الاعادة الثانية 3:00 عصرا 4:00 عصرا







تردد قناة الحياة الحمراء وقناة الحياة دراما الناقلة لمسلسل “بحر”

قنوات باقة الحياة تعمل فقط على القمر المصرى نايل سات على الترددات التالية:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC الحياة الحمراء 12207 27500 رأسى 5/6 الحياة مسلسلات 12437 27500 رأسي 5/6

ابطال مسلسل “بحر”

يتناول المسلسل دراما خاصة بصعيد مصر والقضايا الشهيرة فى المجتمع الصعيدى وأهمها قضية الثأر في صراع درامي بين الخير والشر والمسلسل بطولة النجوم:-

ماجد المصرى

ثراء جبيل

محمد دياب

كوكى

وباقة من نجوم الفن

المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج المخرج “احمد صالح”