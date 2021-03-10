موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

بواسطة عزت محمد

يتواجه كل من فريق ليفربول وفريق لايبزيج الألماني اليوم بعد قليل معًا في مباراة حاسمة في مباراة الإياب بالثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي وعلى مستوى العالم المباراة بفارغ الصبر، ومن المنتظر لعب مباراة فنية من الطراز الأول بقيادة الفنان اللاعب محمد صلاح والذي أحرز هدفًا لصالح فريقه ليفربول مما أدى إلى تصدر الفريق في مجموعته برصيد 13 نقطة، فيما يلي نستعرض موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني اليوم، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم
المحتويات إخفاء
1. موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني
2. تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج الألماني
3. تردد قناة bein sports Premium 2
4. تردد قناة Sky Sport 2 HD Germany
5. تردد BT Sport 2 HD

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني

يتم البدء في فعاليات مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني اليوم الأربعاء 10-3-2021 ضمن دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يتم اذاعة مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني على شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال القنوات التالية بتعليق المعلق “محمد علي”:

  • bein sports Premium 2
  • Sky Sport 2 HD Germany
  • BT Sport 2 HD

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 1 10/3/2021 - 9:43 م

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج الألماني

تردد قناة bein sports Premium 2 

يمكن استقبال ومتابعة موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الألماني اليوم عبر التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 7 غرب 11013 أفقي 27500 2/3
النايل سات 7 غرب 11547 عمودي 27500 2/3

تردد قناة Sky Sport 2 HD Germany

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
النايل سات 12054 أفقي 29900 5/6
أسترا 11798 أفقي 27500 2/3

تردد BT Sport 2 HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
أسترا 12515 أفقي 22000 3/4
أسترا 11604 أفقي 9500 3/4
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عزت محمد

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