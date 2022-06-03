موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم )

قررت قناة كوكيز كيدز ان تعرض فيلم الرسوم المتحركة encanto على شاشة القناة يوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 م مدبلج باللغة العربية , كما قررت القناة لاول مرة ان تترجم الفيلم الى الابطال الصغار من الصم والبكم .

موعد عرض فيلم encanto على كوكيز كيدز

مساء السبت 4-6-2022 م

5.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

6.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

7.00 مساءاً بتوقيت مصر

8.00 مساءاً بتوقيت السعودية

9.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

تردد قناة كوكيز كيدز

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايلسات

التردد 10853 أفقي

معادل الترميز 27500

تصحيح الخطاء 5/6

معلومات عن فيلم encanto

الفيلم أمريكي

إنتاج ديزني

تاريخ الإنتاج : 2021

مدة الفيلم : 99 دقيقة

نوع الفيلم : رسوم متحركة – كوميدي – مغامرات – عائلي – موسيقي

موقع التصوير : كولومبيا

ميزانية الفيلم : 50 مليون دولار

إيرادات الفيلم : 7 مليار و 750 مليون و 664 دولار

حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز أوسكار في الدورة 94

فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز بافتا للعام 2022.

ملخص قصة فيلم encanto

يتناول العمل قصة فتاة صغيرة تعيش رفقة عائلتها في كولومبيا، حيث تتمتع العائلة بالعديد من القدرات السحرية الغريبة، ولكن تبدأ معاناة الفتاة حينما تكتشف عدم امتلاكها لأي قدرات مثل عائلتها.

بوسترات فيلم encanto