تقنية

موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم )

محمد عبد الرازق

قررت قناة كوكيز كيدز ان تعرض فيلم الرسوم المتحركة encanto على شاشة القناة يوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 م مدبلج باللغة العربية , كما قررت القناة لاول مرة ان تترجم الفيلم الى الابطال الصغار من الصم والبكم .

موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 10 3/6/2022 - 11:11 م

موعد عرض فيلم encanto على كوكيز كيدز

مساء السبت 4-6-2022 م

موعد مسلسل ” moon knight ” على قناة كوكيز كيدز – بدءاً من 30 مايو 2022

سلسلة أفلام Jurassic World كاملة على كوكيز كيدز بدءاً من 28 مايو 2022

  • 5.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 6.00 مساءاً بتوقيت الجزائر
  • 7.00 مساءاً بتوقيت مصر
  • 8.00 مساءاً بتوقيت السعودية
  • 9.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

تردد قناة كوكيز كيدز

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايلسات

التردد 10853 أفقي

معادل الترميز 27500
تصحيح الخطاء 5/6

معلومات عن فيلم encanto

  • الفيلم أمريكي
  • إنتاج ديزني
  • تاريخ الإنتاج : 2021
  • مدة الفيلم : 99 دقيقة
  • نوع الفيلم : رسوم متحركة – كوميدي – مغامرات – عائلي – موسيقي
  • موقع التصوير : كولومبيا
  • ميزانية الفيلم : 50 مليون دولار
  • إيرادات الفيلم : 7 مليار و 750 مليون و 664 دولار
  • حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز أوسكار في الدورة 94
  • فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز بافتا للعام 2022.

ملخص قصة فيلم encanto

يتناول العمل قصة فتاة صغيرة تعيش رفقة عائلتها في كولومبيا، حيث تتمتع العائلة بالعديد من القدرات السحرية الغريبة، ولكن تبدأ معاناة الفتاة حينما تكتشف عدم امتلاكها لأي قدرات مثل عائلتها.

بوسترات فيلم encanto

موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 1 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 2 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 3 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 4 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 5 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 6 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 7 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 8 3/6/2022 - 11:11 م موعد فيلم encanto على قناة كوكيز كيدز مدبلج للعربية ( ومترجم الى الصم والبكم ) 9 3/6/2022 - 11:11 م

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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