موعد عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث على تردد قناة DMC

يبحث الكثير من محبي مسلسل ابو العروسة عن موعد عرض الجزء الثالث، حيث أنه حاز المسلسل على إعجاب الكثيرين من المشاهدين وحقق الجزء الأول والثاني نجاح باهر ونسبة مشاهدة ضخمة نظراً لقصته الفريدة لأنه يدور حول مشاكل الأسر، لذا دعونا نتعرف على موعد عرض المسلسل وتردد القناة.

موعد عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

تم تصوير المسلسل الجزء الثالث بداية شهر أغسطس الماضي، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير المسلسل في شهر ديسمبر المقبل وبعدها يتم تحديد أوقات عرض المسلسل الذي ينتظره ألوف المشاهدين، كما يواصل المؤلف كمال كتابة باقي الحلقات ومن المتوقع أن أحداث المسلسل مرتبطة بأبناء الفنان سيد رجب وسوسن بدر.

أبطال مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

بطولة المسلسل كلاً من سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، عادل ومحمود حجازي، كارولين، وعدد كبير من النجوم ، وإخراج المسلسل كمال منصور.

القنوات الناقلة لمسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

تم عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الأول والثاني عبر قنوات دي أم سي ونالت إعجاب الكثيرين من المشاهدين وحقق المسلسل نجاح باهر، لذا يرغب الكثير في متابعة المسلسل الجزء الثالث، لذلك لكل من يرغب مشاهدة المسلسل الجزء الثالث يجب ضبط تردد القناة من خلال التالي:

تردد قناة DMC على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد القناة: 11449.