موعد طرح iphone 14 pro max في مصر وآخر التسريبات حول مواصفاته

يعرف عن شركة أبل للهواتف المحمولة العالمية، أنها تقوم بإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الجديد في خريف كل عام، ومن جانبه، كان مارك جورمان من بلومبرج، المسرب الشهير، قد كشف خلال تصريحاته، أن شركة أبل أو كما يطلق عليها، عملاقة التكنولوجيا، تستعد لإطلاق هاتفها الجديد آيفون 14، خلال المؤتمر الصحفي الذي ستقوم من خلاله بالكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة، وستقوم بعقده في يوم 7 سبتمبر المقبل.

موعد طرح iphone 14 pro max في مصر

وكان موقع “فون آرينا التقني”، قد نشر في تقرير له، أن شركة أبل تستعد بالفترة المقبلة، تحديدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي ستقوم بعقده يوم 7 سبتمبر المقبل، بالإعلان عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي ستقوم بإطلاقها، وستكون سلسلة آيفون 14 الجديدة ضمن قائمة المنتجات التي ستطلقها الشركة، بالإضافة إلى الجيل الأحدث من الساعات الذكية Apple Watch 8.

وبالإضافة لهذا الحدث، فإن شركة أبل تخطط لمفاجئة جديدة، في نهاية هذا العام بشهر أكتوبر، حيث ستقوم الشركة بإطلاق جهاز iPad جديد، ستراعي فيه أن يكون بمواصفات جيدة وبسعر اقتصادي مناسب لفئة كبيرة، كذلك ستقوم الشركة بإطلاق إصدارات iPad Pro ذات التكلفة المرتفعة بعض الشيء، وسيكون لابتوب Mac Pro الجديد ضمن القائمة، بالإضافة لعدد من المنتجات الأخرى.

وستقوم الشركة في حدث سبتمبر، بإطلاق 4 إصدارات من سلسلة آيفون 14 الشهيرة، بحيث سيأتي الإصدار الأول قياسه 6.1 بوصة، بينما الإصدار الثاني سيكون iPhone 14 Max بقياس 6.7 بوصة، والإصدار الثالث هو iPhone 14 Pro المقدم بقياس 6.1 بوصة، وأخيرًا إصدار iPhone 14 Pro Max الجديد، الذي سيقدم بقياس 6.7 بوصة، وكانت الشركة قد تجنب الإصدار Mini للمرة الأولى في هذه السلسلة، وينتظر إطلاق تلك السلسلة قائمة طويلة من المتابعين من محبي أجهزة الآيفون التي تطلقها الشركة بشكل دوري.