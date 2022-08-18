تقنية

موعد طرح iphone 14 pro max في مصر وآخر التسريبات حول مواصفاته

دينا بدر

يعرف عن شركة أبل للهواتف المحمولة العالمية، أنها تقوم بإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الجديد في خريف كل عام، ومن جانبه، كان مارك جورمان من بلومبرج، المسرب الشهير، قد كشف خلال تصريحاته، أن شركة أبل أو كما يطلق عليها، عملاقة التكنولوجيا، تستعد لإطلاق هاتفها الجديد آيفون 14، خلال المؤتمر الصحفي الذي ستقوم من خلاله بالكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة، وستقوم بعقده في يوم 7 سبتمبر المقبل.

موعد طرح iphone 14 pro max في مصر

موعد طرح iphone 14 pro max في مصر

وكان موقع “فون آرينا التقني”، قد نشر في تقرير له، أن شركة أبل تستعد بالفترة المقبلة، تحديدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي ستقوم بعقده يوم 7 سبتمبر المقبل، بالإعلان عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي ستقوم بإطلاقها، وستكون سلسلة آيفون 14 الجديدة ضمن قائمة المنتجات التي ستطلقها الشركة، بالإضافة إلى الجيل الأحدث من الساعات الذكية Apple Watch 8.

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وبالإضافة لهذا الحدث، فإن شركة أبل تخطط لمفاجئة جديدة، في نهاية هذا العام بشهر أكتوبر، حيث ستقوم الشركة بإطلاق جهاز iPad  جديد، ستراعي فيه أن يكون بمواصفات جيدة وبسعر اقتصادي مناسب لفئة كبيرة، كذلك ستقوم الشركة بإطلاق إصدارات iPad Pro  ذات التكلفة المرتفعة بعض الشيء، وسيكون لابتوب Mac Pro  الجديد ضمن القائمة، بالإضافة لعدد من المنتجات الأخرى.

موعد طرح iphone 14 pro max في مصر
موعد طرح iphone 14 pro max في مصر

وستقوم الشركة في حدث سبتمبر، بإطلاق 4 إصدارات من سلسلة آيفون 14 الشهيرة، بحيث سيأتي الإصدار الأول قياسه 6.1 بوصة، بينما الإصدار الثاني سيكون iPhone 14 Max  بقياس 6.7 بوصة، والإصدار الثالث هو iPhone 14 Pro المقدم بقياس 6.1 بوصة، وأخيرًا إصدار iPhone 14 Pro Max  الجديد، الذي سيقدم بقياس 6.7 بوصة، وكانت الشركة قد تجنب الإصدار Mini للمرة الأولى في هذه السلسلة، وينتظر إطلاق تلك السلسلة قائمة طويلة من المتابعين من محبي أجهزة الآيفون التي تطلقها الشركة بشكل دوري.

دينا بدر

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.


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