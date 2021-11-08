موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 عبر الموقع الرسمي لشركة We

لقد أعلنت شركة المصرية للاتصالات we عن الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي وذلك لشهر أكتوبر وأيضا فترة السماح التي من خلالها تستطيع سداد قيمة الفاتورة, وذلك عن فترة استهلاك شهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام 2021), ونعرض لكم من خلال هذا المقال خطوات سداد الفاتورة وأيضا مواعيد السماح والرابط الرسمي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

كما أعلنت شركة we, يوم 15 من أكتوبر 2021, عن فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي وتنتهى فترة السماح في 14 من نوفمبر الجاري, ومن لم يقم بالسداد سوف تقوم الشركة بمنع المكالمات من التليفون الأرضي اعتبارا من يوم 15 نوفمبر ولمدة شهر, ثم تقوم الشركة بقطع حرارة التليفون الأرضي وفرض غرامه تأخير للعملاء غير المسددين اعتبارا من يوم 15 ديسمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021, من خلال طريقتين الأولي هي عن طريق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات, وخطوات الاستعلام من خلال الموقع كالاتي:

أولا :قم بالدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

ثانيا : قم بإدخال الرقم الأرضي متبوعا بكود المحافظة.

ثالثا : قم بالضغط على إظهار الفاتورة.

أو يمكنك الاستعلام من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 التابع لشركة المصرية للاتصالات وي.

طريقة سداد ودفع فاتورة التيفون الأرضي

يمكنك سداد فاتورة شهر أكتوبر من خلال التوجه لأحدى سنترالات شركة المصرية للاتصالات, أو مكاتب البريد المصري, أو خدمة فورى, أو عبر خدمة فودافون كاش (المحفظة الذكية), وأيضا عبر خدمات مصارى وأمان وBee.