موعد تحديث ببجي موبايل 2023 التحديث الجديد 2.8 “أرض الزومبي”

عشاق لعبة ببجي موبايل في كل مكان، ينتظرون الحدث الأقرب إلى قلوبهم جميعاً والذي يأتي إلينا مرة كل شهرين تقريباً، ألا وهو موعد تحديث ببجي موبايل 2023، والذي يتم الإعلان عنه من جانب شركة ببجي موبايل الغنية عن التعريف، حيث عودتنا الشركة على نشر العديد من اللقطات والصور التشويقية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها قبل إصدار التحديث الجديد للعبة بأيام قليلة، لذا يترقب جميع اللاعبين موعد تحديث ببجي موبايل 2.8 القادم بشدة.

موعد تحديث ببجي موبايل 2023 - مصدر الصورة: حساب ببجي موبايل على فيسبوك

ومن خلال هذا الموضوع يسعدنا أن نأخذكم في جولة حول تحديث ببجي موبايل 2023 التحديث الجديد 2.8، كما سنتعرف على أبرز الإضافات التي تأتي لنا بها PUBG MOBILE 2.8 في تحديث سبتمبر 2023 المنتظر والذي يصل إلينا قريباً، لذا نرجو منكم متابعة القراءة بتركيز للتعرف على موعد الإصدار القادم من تحديث ببجي موبايل 2023 “مود الزومبي”.

تحديث ببجي موبايل 2.8 “أرض الزومبي” 2023

أعلنت شركة ببجي موبايل على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن موعد تحديث ببجي موبايل 2.8 القادم، ونشرت لقطة تشويقية بمثابة إعلان ترويجي لتحديث PUBG MOBILE 2.8 يحمل اسم “هجوم الفيروسات”، والذي يشير بقوة إلى مود الزومبي القادم في تحديث ببجي موبايل 2023 لشهر سبتمبر، وكعادة شركة ببجي موبايل فإنها تتعامل بمبدأ التشويق، بحيث لا تقوم بالإفصاح عن كافة مميزات التحديث في وقت واحد وتستمر في نشر المقاطع القصيرة واللقطات التشويقية من أجل مفاجأة اللاعبين بتحديث ببجي موبايل الجديد 2023.

ومن خلال اللقطات المعروضة أمامكم في هذا الموضوع، فإن تحديث ببجي موبايل 2.8 الجديد، يتضمن مود الزومبي بتحديثات جديدة كلياً، وأطلقت الشركة اسم “أرض الزومبي” علي تحديثها القادم، مما جعل الجميع ينتظر صدور تحديث PUBG MOBILE 2.8 بشكل كبير، ومن خلال السطور القادمة سوف نذكر لكم موعد صدور تحديث ببجي الجديد 2023 باليوم والساعة، بالإضافة إلى أبرز الإضافات التي ظهرت في الإعلانات الترويجية للتحديث.

موعد تحديث ببجي الجديد 2023 “مود الزومبي”

وفقاً لما نشرته صفحة ببجي موبايل على فيسبوك، فإن موعد تحديث ببجي موبايل الجديد 2.8 سيكون متاحاً بداية من يوم 6 سبتمبر 2023 وحتى يوم 10 من نفس الشهر، الساعة 11:00 (UTC +0) بالتوقيت العالمي (أو الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية)، كما ننوه اللاعبين بأن التحديث يصل إلى الأجهزة تدريجياً، وذلك بسبب الضغط على سيرفرات اللعبة، لذا لا تقلق في حالة تأخر وصول التحديث لبضع ساعات.

إضافات تحديث PUBG MOBILE 2.8.0

فيما يلي نذكر لكم أبرز ما تم الإعلان عنه حتى الآن في تحديث ببجي موبايل 2023 القادم وفي انتظار اكتشاف المزيد من الإضافات فور صدور التحديث بشكل رسمي:

إضافة مود جديد يعرف باسم “أرض الزومبي” والذي من المتوقع أن يكون مليء بالتشويق.

إضافة طابع خاص بمدينة الزومبي في ساحة الانتظار لتشويق اللاعبين قبل تحليق الطائرة.

إضافة أرض الزومبي في ساحة المعركة وفي مناطق متفرقة بالخريطة، ستدور فيها معارك قوية بين اللاعبين وشخصيات الزومبي.

انتشار الزومبي في مناطق عشوائية في الخريطة، وبعد هزيمتهم يتم الحصول على أدوات مميزة داخل المعركة.

تحديث موسم الرويال باس الخاص باللعبة، مع إضافة العديد من الأزياء والملابس الحصرية.

إضافة مكافأة التحديث، في حالة الترقية للإصدار الجديد من PUBG MOBILE 2.8 في أقرب وقت ممكن.

تطوير في جوانب الأمان واكتشاف الغش داخل اللعبة بداية من الموسم الجديد.

إضافة جوائز وصناديق كلاسيكية ومميزة والتي عودتنا عليها ببجي موبايل في المواسم السابقة.

إضافة كبسولات خاصة بالزومبي داخل “مدينة الزومبي” في التحديث الجديد، يمكن القضاء عليها والحصول على عناصر مميزة.

والمزيد من المميزات التي سوف نكتشفها، بمجرد وصول تحديث ببجي موبايل 2.8 الجديد إلينا بكل تأكيد.

كان هذا كل شيء تقريباً حول موعد تحديث ببجي موبايل 2023 في إصداره الجديد 2.8، كما وضحنا موعد صدور التحديث باليوم والساعة إلى جانب أبرز الإضافات التي أعلنت عنها الشركة حتى الآن، ونحن في انتظار تجربة تحديث PUBG MOBILE 2.8 في أقرب وقت.