موعد تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد 2.1 “السر العتيق”

عشاق ببجي موبايل في كل مكان نحن على موعد مع الحدث المنتظر بشكل كبير والذي يأتي إلينا مرة كل شهرين تقريبا ألا وهو تحديث ببجي موبايل 2022 إصدار 2.1 والذي يحمل اسم “السر العتيق” مما يجعل الكثير من اللاعبين يتساءلون عن موعد تحديث ببجي موبايل التحديث الجديد 2.1 والذي سنوضحه لكم في هذا الموضوع باليوم والساعة كما سنعرض لكم أبرز إضافات تحديث ببجي موبايل 2022 القادم.

حيث قامت شركة ببجي موبايل بالإعلان عن تحديث قادم للعبة والذي يأتي بإصدار 2.1، وأطلقت عليه اسم “تحديث السر العتيق” والمعروف لدينا باسم مود الفراعنة، وظهر هذا في الفيديو الترويجي الذي اعتادت شركة ببجي نشره قبل إصدار تحديث ببجي موبايل الجديد بأيام قليلة ومن خلال السطور التالية سنتناول بالتفصيل كل مميزات وإضافات تحديث ببجي موبايل 2.1 “السر العتيق”.

تحديث ببجي موبايل 2.1 الجديد 2022 “السر العتيق” مود الفراعنة

وكما هي العادة حرصت شركة ببجي موبايل علي تقديم إعلانا ترويجيا لتحديث ببجي موبايل 2.1 التحديث الجديد 2022، والذي يحمل اسم “السر العتيق”، والذي يعتبر أمر مشوق بالنسبة للاعبين المصريين حيث كان موجه بشكل كبير للحضارة الفرعونية من معابد وآثار ومظاهر حضارية رائعة مما جعلنا نطلق عليه مود الفراعنة، ومن المتوقع أن نشهد موسم تنافسي جديد داخل خرائط اللعبة المختلفة من خلال تجربة تحديث ببجي موبايل 2.1 ومميزاته الفرعونية الرائعة مما يجعلنا متشوقين لمعرفة موعد التحديث الجديد 2022 وهذا ما سنذكره لكم في الفقرة التالية.

ما هو موعد تحديث ببجي الجديد 2022 إصدار 2.1؟

وكما عودناكم في الموضوعات السابقة على موقع نجوم مصرية والتي تخص موعد تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد فان الموعد المحدد لإصدار تحديث 2.1 الخاص باللعبة سيكون يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022 من هذا الشهر (بالتوقيت العالمي+0)، ومن المقرر أن يصل التحديث تدريجيا إلى الأجهزة كما أنه سيكون متاح على متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف مثل متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور بالإضافة إلى نسخة المحاكي على أجهزة الكمبيوتر، كما ننوه حضراتكم أننا سننشر لكم موضوعا كاملا حول كيفية تحميل تحديث ببجي موبايل 2022 إصدار 2.1 فكونوا على الموعد.

أهم إضافات تحديث ببجي موبايل 2.1 التي ظهرت في الإعلان الترويجي

في البداية يأتي إلينا تحديث ببجي 2.1 بمكافآت عديدة والتي نحصل عليها دائما عند الترقية إلى الإصدار الجديد 2022 مثل العملات الذهبية والفضية والملابس الخاصة بالشخصيات والحقائب والتي عادة ما تكون مؤقتة وتكون تجربة للهدايا الدائمة القادمة خلال الموسم.

إضافة فعالية الحماية الملكية تزامنا مع تحديث ببجي الجديد “السر العتيق” أو مود الفراعنة المميز، والتي يمكنك من خلالها حل الألغاز داخل المباريات واكتشاف الكنوز والحصول على جوائز دائمة داخل اللعبة.

إضافة المعابد الفرعونية الطائرة والتي يمكنكم مشاهدتها من خلال الصور التالية في هذا الموضوع ومن المقرر أن تظهر هذه المعابد في خريطة ارانغل وميرامار، حيث يقوم الفرعون بحمل المعبد والتجول في الخريطة ويستطيع اللاعبون الصعود ومواجهة بعضهم البعض في محاولة تحقيق الانتصار داخل مود السر العتيق.

إضافة رسوم متحركة قوية جدا في ساحة الانتظار وأثناء إقلاع الطائرة حيث يظهر الفرعون محاولا الإمساك بالطائرة في مشهد قوي للغاية يجعلك تتحمس للنزول إلى المعابد ومواجهة الأعداء والبحث عن كنوز الفرعون.

كما أن تحديث ببجي موبايل 2.1 يضم عروض مدهشة لشكل الأهرامات والتي تبدأ في بداية اللعبة وتختفي مع مرور الوقت، مما يجعل اللاعبين يسرعون للحاق بها قبل الاختفاء حيث يجمع المود بين الأهرامات والمعابد وكما ذكرنا فإنه التحديث المفضل لدي اللاعبين المصريين بكل تأكيد.

أما بالنسبة للتجمع الممتع فقد تم تحديثه بشكل كامل كما عودتنا ببجي موبايل في الإصدارات السابقة.

لقطات من الإعلان الترويجي لتحديث ببجي موبايل 2.1 القادم 2022

كان هذا هو موضوعنا اليوم حول موعد تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد 2.1 “السر العتيق” وفيه عرضنا لكم الموعد المحدد للتحديث بالإضافة إلى أبرز الإضافات التي ظهرت في الإعلان الترويجي، وانتظرونا في الموضوع القادم حول كيفية تحميل التحديث الجديد، وتغطية باقي المميزات التي سيتم اكتشافها بمجرد صدور التحديث بشكل رسمي فكونوا على الموعد.