موعد تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد 2.0 PUBG Mobile

ننشر لكم موعد تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 إصدار 2.0، والذي ينتظره عشاق اللعبة على مستوى العالم، حيث عودتنا شركة ببجي موبايل علي إصدار تحديث كبير مرة كل شهرين تقريبا ويبدأ التحديث مع بداية كل موسم جديد من مواسم اللعبة المتتالية أو قبله بيومين أو ثلاثة.

ومن المنتظر أن نشاهد تحديثات كثيرة علي مستوي اللعبة خاصة بعد إعلان الشركة عن مجموعة من إضافات تحديث ببجي موبايل 2022 على صفحتها الرسمية مما جعل العديد من اللاعبين يتسألون عن موعد التحديث الجديد 2.0، وفي السطور التالية نوضح لكم بالتفصيل تاريخ الإصدار الجديد باليوم والساعة بالإضافة إلى أبرز إضافات تحديث ببجي موبايل 2.0 القادم.

تحديث ببجي موبايل 2.0 الجديد 2022 “خريطة ليفيك الرسمية”

قامت صفحة ببجي موبايل الرسمية على فيسبوك بنشر فيديو ترويجي للإعلان عن أبرز إضافات تحديث ببجي الجديد 2022، وكان الإعلان موجه إلى اللاعبين في الوطن العربي والشرق الأوسط والذي تحدثوا فيه باللغة العربية عن أبرز ما جاء في تحديث 2.0 PUBG Mobile، ومن الواضح أن التحديث ظهر فيه التركيز على الشكل الجديد لخريطة ليفيك والذي يحمل رسالة “نتمنى لك يوما جميلا في ليفيك” إشارة إلى المظهر الجديد للخريطة كما سنوضح لكم باقي الإضافات بالتفصيل في السطور التالية.

متى يحين موعد تحديث ببجي الجديد 2022 إصدار 2.0؟

على حسب ما نشرته شركة ببجي موبايل علي الصفحة الرسمية والموقع الرسمي لهم سوف يتم إتاحة التحديث للاعبين علي المتاجر الرسمية مثل متجر جوجل بلاي وآب ستور بالإضافة إلى نسخة المحاكي بداية من يوم 11 مايو 2022 وحتى يوم 15 من نفس الشهر (بالتوقيت العالمي+0)، كما أنه من المتوقع أن يصل التحديث تدريجاً للأجهزة المختلفة وذلك حتى لا تحدث عملية ضغط علي سيرفرات اللعبة في نفس الوقت لتقديم تجربة مميزة للاعبين حتى يتمكنوا من الاستمتاع بتحديث ببجي موبايل 2.0 الإصدار الجديد.

أبرز إضافات تحديث ببجي 2.0 حتى الآن

الإضافات الرئيسية في التحديث هي: (خريطة ليفيك الرسمية، حصريات تحديث وتطوير الأدوات داخل اللعبة، مركبة جديدة تعرف بالعربة الترفيهية والمزيد..).

تم إضافة خريطة ليفيك الرسمية بشكل كامل بعد أن كانت في نسخة البيتا في كافة الإصدارات السابقة من تحديث ببجي موبايل وقالت الشركة في رسالة إعلانية: “الخريطة الرسمية الجديدة التي انتظرها الجميع جاهزة أخيرًا”.

إضافة مركبة جديدة باسم UTV والتي يمكنك استخدامها داخل مود فيما بعد الصدمة.

تطوير وإضافة أسلحة جديدة وهم (M416 – P90 – MK12 – M24).

مناطق الإمداد المتقدمة العشوائية: وهي عبارة عن مناطق تظهر بعلامة الإمداد الجوي المعروف داخل اللعبة ولكنها هذه المرة غنية بكثير من المساعدات والأسلحة المميزة التي ستجعلك أكثر تفوقاً علي الخصم وبالتأكيد سيتنافس كافة اللاعبين في الخريطة على الوصول إليها أولاً.

الانتقال الفوري: وهو عبارة عن طائرة تقوم باستدعائها أثناء تواجدك في أي مكان في الخريطة لكي تأتي وتقوم بنقلك إلى مكان آخر تحدده بنفسك، ويجب عليك أن تستخدمها في الوقت المناسب لتحقيق أقصى استفادة.

كان هذا هو موضوعنا اليوم في موقع نجوم مصرية وفيه نشرنا لكم موعد تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 إصدار 2.0 بالإضافة إلى أبرز الإضافات القادمة في التحديث حتى الآن وانتظرونا في موضوع آخر حول كيفية تحميل التحديث وتغطية لباقي الإضافات التي سنكتشفها بمجرد صدور التحديث بشكل رسمي فكونوا على الموعد.