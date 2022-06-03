موعد المسلسل التركي “اتصل بمدير اعمالي” على قناة mbc4

أعلنت قناة ام بي سي 4 عن عرضها للمسلسل التركي اتصل بمدير اعمالي على شاشتها كل جمعة وسبت بدءاً الجمعة 3 يونيو 2022 م .

موعد عرض مسلسل اتصل بمدير اعمالي

يعرض المسلسل يومي الجمعة والسبت ( حلقتان متتاليتان )

7.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر

9.30 مساءاً بتوقيت مصر

10.30 مساءاً بتوقيت السعودية

11.30 مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة

6.30 صباحاً بتوقيت جرينتش

7.30 صباحاً بتوقيت الجزائر

8.30 صباحاً بتوقيت مصر

9.30 صباحاً بتوقيت السعودية

10.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل اتصل مدير أعمالي

الاسم الرسمي للمسلسل باللغة التركية : Menajerimi Ara

المسلسل إنتاج : 2020 / 2021 م

عدد حلقات المسلسل بالتقسيم التركي 45 حلقة

عدد الحلقات بحسب تقسيم ام بي سي : 133 حلقة

شركة الإنتاج : القمر للإنتاج الفني

نوع المسلسل : دراما

فريق عمل مسلسل اتصل بمدير أعمالي

التمثيل : فاتح أرتمان – أحسن إيروجلو – دينيز كان أكتاش – جامر كارادومان – سيمي سيرتيكيزل – نازلي سينم أونال – بيران كوتان – بدير بدير – بيوس سنيم أيرن – ديجو شين – عائشة شاملي أوغلو – جنان إيرجودير – يابراك مدين – أوزجي بوراك – باريش فالاي.

التاليف : إيكن أتالار – يسيم سيتاك – أمينة يلدرم.

الإخراج : علي بيلجين – دينز جلبي.

ملخص فكرة مسلسل اتصل بمدير أعمالي

في إحدى وكالات المواهب في إسطنبول، يتدافع الوكلاء لإرضاء عملائهم النجوم وإبقاء أعمالهم قائمة. سوف يوفق الوكلاء من حالة إلى أخرى في ظروف تمزج بين حياتهم الشخصية والمهنية.

بعد معاناة طويلة تتقدم دجلة لتحقيق حلمها في مجال صناعة الأفلام والمشاهير وهي تجهل أنها تدخل ساحة معركة أسلحتها الكبرياء، الطمع، الشهرة، الأمل والخيبة.