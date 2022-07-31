موعد اطلاق هواتف سامسونج زي فيلد 4 وزي فليب القابلة للطي

تسعى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية والأجهزة الذكية لتطوير منتجاتها لتواكب التكنولوجيا الحديثة والتطور الهائل في جميع مناحي الحياة، وتعتبر شركة سامسونج من الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الإلكترونية خاصة الهواتف الذكية، كما وتتألق سامسونج بمنتجاتها التي تنافس أكبر الشركات العالمية الأخري، حيث تتميز منتجات سامسونج بالتطور والحداثة وابتكار كل ما هو جديد، خلال هذا المقال سنتعرف على موعد إصدار الجيل الجديد من سامسونج جالكسي وهي الهواتف القابلة للطي.

هواتف سامسونج الذكية القابلة للطي

تستعد الشركة المتألقة لإطلاق الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث أعلنت شركة سامسونج عن أصدارها جيل جديد من الهواتف يعتبر جديد كلياً وغير مألوف، حيث أعلنت استعدادها لإطلاق الأجهزة القابلة للطي بمواصفات ومميزات عالية، قد أوضحت بعد التسريبات أن هناك ثنائي جديد من سامسونج سيرفع عنهما الستار وهما سامسونج زي 4 وزي فليب، ومن المتوقع أن يتم إصدار الجهازين في بداية أغسطس القادم، سنتعرف على أهم مواصفات الجهازين.

أهم مواصفات سامسونج زي فيلب 4

تعمل شركة سامسونج على تطوير البرامج الثابتة للثنائي المرتقب جالكسي زي فولد 4 – Galaxy Z Fold 4، وجالكسي زي فليب 4 – Galaxy Z Flip 4، وحسب التسريبات يحتوي جهاز جالكسي زي فليب 4 على شاشة قابلة للطي مقاس 6.7 بوصة بدقة +Full HD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما سيحتوي على شاشة غطاء أكبر بقليل 2.1 بوصة، أما من حيث الأداء فإنه وحسب التسريبات يعمل بأداء Snapdragon 8+ Gen 1 مع سعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

سامسونج زي فيلب 4 مواصفاته الشاشة تأتي بمقاس 6.7 بوصة بدقة +Full HD معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. المعالج Snapdragon 8+ Gen 1. السَّعَة التخزينية تأتي بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وما يصل إلى 256 جيجابايت من سَعَة التخزين الداخلية. الكاميرا 50 + 12 ميجابكسل. البطارية 3300 ملي أمبير – 45 واط.

أهم مواصفات جالكسي زي فولد 4

أما بخصوص جهاز سامسونج جالكسي زي فولد 4 وحسب التسريبات فإن الجهاز يشتمل على شاشة عرض أوسع وأقصر للكاميرا، وتحسين كبير للكاميرا، ومجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1، وبطارية أكبر تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى جسم أنحف وأخف وزنًا.

الموعد المرتقب لإصدار الثنائي المميز القابل للطي من سامسونج

حسب ما أعلنته أغلب التقارير فان شركة سامسونج على موعد مع إطلاق أجهزتها المميزة القابلة للطي وذلك مع بداية شهر أغسطس القادم.

إلى هنا عزيزي المتابع نكون قد وضحنا الموعد المرتقب لإطلاق هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي، و التي ينتظرها الكثير من عشاق الهواتف الحديثة.