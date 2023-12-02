موعد إطلاق ويندوز 12 في تسريب جديد

يتوقع أن يكون موعد إطلاق ويندوز 12 في يونيو 2024، حسب تقرير أصدر يوم الجمعة الماضية. وذكرت مصادر أن هذا التوقيت هو استراتيجي بشكل كبير لإصدار نسخة جديدة من النظام، ويمكن أن يتزامن مع طرح أجهزة توليدية جاهزة للاستخدام بالذكاء الاصطناعي.

تعريف أجهزة الحاسوب بالذكاء الاصطناعي

وتعرف “أجهزة الحاسوب بالذكاء الاصطناعي” بأنها تتمتع بقدرات فريدة من الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يلعب ويندوز 12 دورًا رئيسيًا في هذا السياق، وفقًا لتقرير الـ Commercial Times.

دور الحوسبة الهجينة في ويندوز 12

واقترح رئيس مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، مؤخرًا أن الحوسبة الهجينة ستلعب دورًا كبيرًا في معالجة الذكاء الاصطناعي في Windows 12. وهذا يعني أن النظام سيكون قادرًا على استخدام الموارد المحلية والسحابية لتقديم وظائف ذكية للمستخدمين.

توقعات الشركات المصنعة للأجهزة

وقادة شركات مثل Acer وMSI وGigabyte أعربوا عن حماسهم للـ “السنة الأولى من الذكاء الاصطناعي PC”، ولكن دون إشارة إلى إصدار جديد من ويندوز. بالمقابل، أشارت Intel إلى توقعات بزيادة في مبيعات المعالجات في العام المقبل مع إطلاق “تحديث ويندوز الرئيسي”.

موعد وصول أول أجهزة كمبيوتر مجهزة بالذكاء الاصطناعي

ويعتقد باري لام، رئيس شركة Quanta، أن أول أجهزة كمبيوتر مجهزة بالذكاء الاصطناعي الأصلي ستصل إلى السوق في “صيف عام 2024”.