موعد إطلاق جوجل لنظام أندرويد 12 ومميزاته للكمبيوتر والهاتف

أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية، بشكل رسمي عن الانتهاء من نظام أندرويد 12 وتحديد موعد اطلاقه وتوفيره لأجهزة الكمبيوتر والهواتف، حيث أن شركات تصنيع الأجهزة اللوحية تنتظر الإصدارات الجديدة لأنظمة أندرويد لاستخدامها والاستفادة من المميزات الجديدة التي توفرها، وبمجرد الإعلان رسميًا عن طرح النظام الجديد، سوف تظهر مجموعة متنوعة من الجوالات التي تعمل بأندرويد 12؛ حيث أنه يتميز بأشياء عديدة، منها تسريع عملية فتح وإغلاق الجهاز والاستجابة بشكل أسرع عند ضبط الإعدادات، وسنوضح في السطور التالية التفاصيل بالكامل.

موعد إطلاق أندرويد 12

بحسب ما أعلنت عنه عملاق التكنولوجيا “جوجل”، فإن نظام أندرويد 12 سوف يتم طرحه بالأسواق بدايةً من العام المقبل، وبمجرد ظهوره ستقوم بعض شركات المحمول بتطوير أنظمة الهواتف لتعمل بالنظام الجديد حتى تتماشي مع أحدث التقنيات والخدمات التي يقدمها أندرويد.

وأوضح نائب رئيس شركة جوجل، ديف بروك، أن أكثر من 250 مليون جهاز لوحي يستخدم نظام أندرويد، وكل ذلك ينتظر التحديث الجديد الذي سيتم طرحه بعد عدة أشهر من الآن، ولذلك تحاول جوجل تطوير أندرويد بشكل مستمر ليحصل المستخدمين على أفضل خدمة وتستطيع الشركات تقديم منتج جيد يساعدها على تحقيق مكاسب.

مميزات أندرويد 12