تقنية

موعد إطلاق أسطورة أبل iPhone 14 Pro Max والترقيات الإستثنائية المنتظرة والسعر المرعب وفق أحدث توقعات لأسعار هواتف آيفون 14

خالد عسر

أيام قليلة وتبدأ شركة أبل في الترويج لمؤتمرها السنوي الذي ستعلن فيه عن سلسة هواتفها المنتظرة آيفون 14، حيث يترقب العالم الآن هذه السلسة، والتي من المتوقع أن تحصل على ترقيات استثنائية، لتلبية متطلبات عشاق منتجات الشركة الأمريكية أبل، وتتعلق تلك الترقيات بالشاشة والكاميرات والمعالج وبعض المواصفات الأخرى.

موعد إطلاق أسطورة أبل iPhone 14 Pro Max والترقيات الإستثنائية المنتظرة والسعر المرعب وفق أحدث توقعات لأسعار هواتف آيفون 14

سعر هاتف iPhone 14 Pro Max المتوقع

ووفق أحدث تسريبات فإن سعر هاتف iPhone 14 Pro Max سوف يشهد زيادة كبيرة في الأسعار، وذلك بخلاف الطرازات الأخرى، ويعود السبب في ذلك إلى الترقيات الإستثنائية في هذا الهاتف، والتي من بينها مستشعر الكاميرا الأمامية LG Innotek، والذي يتضاعف سعره إلى 3 مرات مقارنة بأسعار مستشعرات الطرازات السابقة.

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تقنية ثورية طال انتظارها لطرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max وتغييرات استثنائية وفريدة في سلسلة آيفون 14 المنتظرة

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وسوف يكون هاتف iPhone 14 Pro Max من أبرز طرازات سلسلة هواتف آيفون 14، وتشير التوقعات والتسريبات إلى أن سعره سيتراوح ما بين 1200 إلى 1500دولار، ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف آيفون 14 يوم 7 سبتمبر المقبل في حدث عالمي ضخم، على أن يبدأ طرحه في الأسواق يوم 16 سبتمبر 2022.

شاشة هاتف iPhone 14 Pro Max

وسوف يتم إصدار سلسة آيفون 14 بـ4 طرازات مختلفة في الأسعار والمواصفات، لكن الطراز الأبرز سيكون هاتف iPhone 14 Pro Max، كما سيأتي طرازين بشاشة حجمها 6.1 بوصة، والطرازين الأعلى بشاشة 6.7 بوصة، والجزيرة الخلفية الخاصة بالكاميرات ستكون أكبر، وبعض الطرازات ستحصل على معالج أيه 16، وربما معالج من نوع Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chip.

ميزات منتظرة في طراز آيفون 14 برو ماكس

  • وزن الهاتف 226 جرام تقريباً.
  • نسخة برو ماكس تدعم تقنيات 5 جي و4جي و3جي.
  • معدل التحديث 120 هرتز.
  • دقة الكاميرا الخلفية 45 ميجا بيكسل.
  • الرام 8 جيجا بايت.
  • تقنية التصوير 8K.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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