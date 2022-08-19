موعد إطلاق أسطورة أبل iPhone 14 Pro Max والترقيات الإستثنائية المنتظرة والسعر المرعب وفق أحدث توقعات لأسعار هواتف آيفون 14

أيام قليلة وتبدأ شركة أبل في الترويج لمؤتمرها السنوي الذي ستعلن فيه عن سلسة هواتفها المنتظرة آيفون 14، حيث يترقب العالم الآن هذه السلسة، والتي من المتوقع أن تحصل على ترقيات استثنائية، لتلبية متطلبات عشاق منتجات الشركة الأمريكية أبل، وتتعلق تلك الترقيات بالشاشة والكاميرات والمعالج وبعض المواصفات الأخرى.

سعر هاتف iPhone 14 Pro Max المتوقع

ووفق أحدث تسريبات فإن سعر هاتف iPhone 14 Pro Max سوف يشهد زيادة كبيرة في الأسعار، وذلك بخلاف الطرازات الأخرى، ويعود السبب في ذلك إلى الترقيات الإستثنائية في هذا الهاتف، والتي من بينها مستشعر الكاميرا الأمامية LG Innotek، والذي يتضاعف سعره إلى 3 مرات مقارنة بأسعار مستشعرات الطرازات السابقة.

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وسوف يكون هاتف iPhone 14 Pro Max من أبرز طرازات سلسلة هواتف آيفون 14، وتشير التوقعات والتسريبات إلى أن سعره سيتراوح ما بين 1200 إلى 1500دولار، ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف آيفون 14 يوم 7 سبتمبر المقبل في حدث عالمي ضخم، على أن يبدأ طرحه في الأسواق يوم 16 سبتمبر 2022.

شاشة هاتف iPhone 14 Pro Max

وسوف يتم إصدار سلسة آيفون 14 بـ4 طرازات مختلفة في الأسعار والمواصفات، لكن الطراز الأبرز سيكون هاتف iPhone 14 Pro Max، كما سيأتي طرازين بشاشة حجمها 6.1 بوصة، والطرازين الأعلى بشاشة 6.7 بوصة، والجزيرة الخلفية الخاصة بالكاميرات ستكون أكبر، وبعض الطرازات ستحصل على معالج أيه 16، وربما معالج من نوع Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chip.

ميزات منتظرة في طراز آيفون 14 برو ماكس